Fenômeno na Internet, cantor Zé Felipe agita a noite em Vitória

Preparem as coreografias, pois o dono dos hits “Toma Toma Vapo Vapo”, “Malvada” e “Senta Danada” desembarca na Pink Elephant, no próximo dia 29.
Um verdadeiro fenômeno, Zé Felipe é o cantor do momento. Tanto que em fevereiro deste ano, ele se consagrou como o artista com maior número de produção de conteúdo virais no Tik Tok, com bilhões de visualizações, sendo homenageado pela plataforma. Além das letras chicletes, que não saem da cabeça, e do jeito autêntico do cantor que conquistou milhares de fãs, a esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca, outro fenômeno da internet, com mais de 36 milhões de seguidores no Instagram e mais de 31 milhões no Tik Tok, também é responsável pelo sucesso dele. Ela emplaca as coreografias desde o hit “Só Tem Eu”.
MODA
NOVO ELENCO
Rita Roccio Tristão já está quase fechando o elenco da CASACOR ES 2022 e recebe profissionais pré-agendados individualmente ou em pequenos grupos para escolha dos ambientes, até o final de abril. Entre alguns dos confirmados estão os veteranos Cyane Zoboli, Sérgio Palmeira, Daniela Andrade, Renata Tristão e a iniciante na mostra, Aline Leivas.
CONFRARIA
CRIANÇAS E PRESSÃO ALTA
No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, comemorado na terça, 26 de abril, o cardiologista da MedSênior, Diogo Barreto, faz um alerta: a pressão alta vem atingindo cada vez mais jovens e adolescentes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 17% das crianças brasileiras têm hipertensão arterial. O diagnóstico e a intervenção precoce são fatores importantes para evitar maiores danos na vida adulta. “A hipertensão entre crianças e adolescentes pode ocorrer por várias causas, como por problemas no coração, rins e sistema endócrino. A doença também está muito relacionada à obesidade infantil e ao sedentarismo.
QUERIDOS DE RR
RR NEWS
Mariana Maciel vai comemorar aniversário com festão neste sábado (23), no Le Buffet Lounge. Com o tema Circo, a festa terá decoração assinada por Bruna Medeiros e cobertura fotográfica da nossa Camilla Baptistin.
Sempre antenada com as novas tendências de mercado no mundo da moda, Brenda Riva partiu para o Minas Trend, evento que reúne no mesmo lugar expositores de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias.
Inaugurada em maio de 2021, em meio à pandemia, a loja de mobiliário corporativo Master Office Design, em Vitória, completa um ano. E para marcar esse momento, no dia 26 de maio, quinta-feira, a partir das 16h30, os empresários Ilma Mendonça, Rafael Mendonça Marino e Gilcélio Carlos Marino promovem um coquetel e workshop para arquitetos renomados e clientes.
A biomédica Cimara La Belle convidou os irmãos, Josiane Miranda e Jefferson Gonçalves, para uma viagem especial neste feriadão apenas os três com destino ao caribe mexicano, Cancún.
Patrícia Teixeira está nos detalhes finais da coleção Preciosa. São joias preparadas especialmente em homenagem ao Dia das Mães. A Preciosa vem com muita versatilidade, incluindo franjas, correntes e muito colorido, que são tendências para a estação. Para celebrar esse momento, a designer de joias preparou uma campanha e posou, com os filhos Gabriel e Clarice, para as lentes de Nicolas Soares, conhecido como O Retratista. O evento de lançamento será na Casa Dugê, nos dias 27 e 28 de abril, na Praia do Canto.