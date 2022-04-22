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Renata Rasseli

Fenômeno na Internet, cantor Zé Felipe agita a noite em Vitória

Ddono dos hits “Toma Toma Vapo Vapo”, “Malvada” e “Senta Danada” desembarca na Pink Elephant, na Praia do Canto, no próximo dia 29

Públicado em 

22 abr 2022 às 02:13
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O cantor Zé Felipe, que é filho do também cantor Leonardo
O cantor Zé Felipe, que é filho do também cantor Leonardo Crédito: Instagram/@zefelipecantor
Preparem as coreografias, pois o dono dos hits “Toma Toma Vapo Vapo”, “Malvada” e “Senta Danada” desembarca na Pink Elephant, no próximo dia 29.
Um verdadeiro fenômeno, Zé Felipe é o cantor do momento. Tanto que em fevereiro deste ano, ele se consagrou como o artista com maior número de produção de conteúdo virais no Tik Tok, com bilhões de visualizações, sendo homenageado pela plataforma. Além das letras chicletes, que não saem da cabeça, e do jeito autêntico do cantor que conquistou milhares de fãs, a esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca, outro fenômeno da internet, com mais de 36 milhões de seguidores no Instagram e mais de 31 milhões no Tik Tok, também é responsável pelo sucesso dele. Ela emplaca as coreografias desde o hit “Só Tem Eu”.

MODA

Carol Lobato e Ricardo Silveira
Carol Lobato e Ricardo Silveira: a empresária   apresentou nova coleção de inverno da Reserva,  no Shopping Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

NOVO ELENCO

Rita Roccio Tristão já está quase fechando o elenco da CASACOR ES 2022 e recebe profissionais pré-agendados individualmente ou em pequenos grupos para escolha dos ambientes, até o final de abril. Entre alguns dos confirmados estão os veteranos Cyane Zoboli, Sérgio Palmeira, Daniela Andrade, Renata Tristão e a iniciante na mostra, Aline Leivas.

CONFRARIA

Flavia Fardim e Fernanda Prates
Flavia Fardim e Fernanda Prates: na primeira reunião da Confraria Luxo Connect,  na Wine Vix, na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

CRIANÇAS E PRESSÃO ALTA

No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, comemorado na terça, 26 de abril, o cardiologista da MedSênior, Diogo Barreto, faz um alerta: a pressão alta vem atingindo cada vez mais jovens e adolescentes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 17% das crianças brasileiras têm hipertensão arterial. O diagnóstico e a intervenção precoce são fatores importantes para evitar maiores danos na vida adulta. “A hipertensão entre crianças e adolescentes pode ocorrer por várias causas, como por problemas no coração, rins e sistema endócrino. A doença também está muito relacionada à obesidade infantil e ao sedentarismo.

QUERIDOS DE RR

Maya Meneghelli e Elias Meneghelli
Maya Meneghelli e Elias Meneghelli: em evento badalado em Domingos Martins Crédito: Matheus Woshington

RR NEWS

Mariana Maciel vai comemorar aniversário com festão neste sábado (23), no Le Buffet Lounge. Com o tema Circo, a festa terá decoração assinada por Bruna Medeiros e cobertura fotográfica da nossa Camilla Baptistin.
Sempre antenada com as novas tendências de mercado no mundo da moda, Brenda Riva partiu para o Minas Trend,  evento que reúne no mesmo lugar expositores de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias.
Inaugurada em maio de 2021, em meio à pandemia, a loja de mobiliário corporativo Master Office Design, em Vitória, completa um ano. E para marcar esse momento, no dia 26 de maio, quinta-feira, a partir das 16h30, os empresários Ilma Mendonça, Rafael Mendonça Marino e Gilcélio Carlos Marino promovem um coquetel e workshop para arquitetos renomados e clientes.
A biomédica Cimara La Belle convidou os irmãos, Josiane Miranda e Jefferson Gonçalves, para uma viagem especial neste feriadão apenas os três com destino ao caribe mexicano, Cancún.
Patricia Teixeira e os filhos Gabriel e Clarice
Patricia Teixeira e os filhos Gabriel e Clarice Crédito: Nicolas Soares/ O Retratista
Patrícia Teixeira está nos detalhes finais da coleção Preciosa. São joias preparadas especialmente em homenagem ao Dia das Mães. A Preciosa vem com muita versatilidade, incluindo franjas, correntes e muito colorido, que são tendências para a estação. Para celebrar esse momento, a designer de joias preparou uma campanha e posou, com os filhos Gabriel e Clarice, para as lentes de Nicolas Soares, conhecido como O Retratista. O evento de lançamento será na Casa Dugê, nos dias 27 e 28 de abril, na Praia do Canto.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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