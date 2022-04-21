Novo cartão Banescard Visa é lançado com festa em Vitória

O vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa, Eduardo Barreto, e o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande: na noite de lançamento do novo Banescard Visa Crédito: Mônica Zorzanelli

Está decretado o fim dos memes e das plaquinhas "Não aceitamos o Banescard! Na noite desta terça-feira (19),foi lançado com festa Lounge, em Vitória, o novo cartão Banescard Visa. A novidade é fruto da parceria entre o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e a empresa Visa, que viabilizou o embandeiramento do cartão Banescard, com o objetivo de dar fim à dificuldade de aceitação relacionada ao cartão de bandeira própria do banco capixaba.

O evento de lançamento teve a presença do governador do Estado, Renato Casagrande; do presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande; do vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa, Eduardo Barreto; além de autoridades, representantes do Banestes, da Visa e de formadores de opinião.

Uma das novidades, ainda, é que agora o Banescard passa a ser uma família completa de cartões, com as categorias Classic, Gold, Platinum e Infinite.

A festa contou com decoraçãocom toques de inovação e tecnologia, marcas do novo momento do banco. A DJ Jess Benevides animou a pista. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Equipes Banestes e Visa Crédito: Mônica Zorzanelli

Lançamento do novo cartão Banescard Visa

RR NEWS

A designer de joias Carla Buaiz participará pela segunda vez consecutiva da CASACOR Rio, durante três semanas, de 3 a 22 de maio de 2022. Para a ocasião, Carla escolheu a dedo peças conceituais e intuitivas, com uso de pedraria, metais assimétricos, ouro amarelo e branco. São joias desenvolvidas para reforçar a ideia da mulher moderna e independente, para serem usadas o tempo todo e em qualquer momento, avisa a joalheira capixaba. A mostra carioca acontecerá de 27 de abril a 26 de junho de 2022, no Jardim Botânico.

A dermatologista capixaba Irene Baldi foi reconhecida nacionalmente como uma profissional Masterinjector em procedimentos com bioestimuladores de colágeno Sculptra pela empresa multinacional Galderma Aesthetics, que tem filial em São Paulo.

Sandro Curió, professor de matemática, é o novo parceiro de Nilton Sagrilo, da edtech Gama Pré-vestibular. O professor é um Edu Tuber e possui o canal no youtube com mais de 719 mil inscritos. O objetivo da parceria é ajudar os estudantes de medicina, em todos os níveis da matemática, de forma clara e objetiva, por meio de uma didática descontraída.

A Convento Cervejaria está chegando com uma novidade para os amantes de cerveja artesanal, a Belgian Tripel. De acordo com um dos sócios, Léo Leal, esse estilo de cerveja foi criado na Bélgica e é produzido por cervejarias trapistas, ou seja, cervejarias dentro de mosteiros.

Beatriz Coutens, odontologista e estomatologista do grupo Oncoclínicas ES, foi convidada para ministrar uma palestra sobre osteonecrose, no dia 5 de maio, às 20h. O encontro será promovido pelo grupo WIN (Women Implantology Network), da empresa alemã Straumann, líder global em odontologia restaurativa e regenerativa com implantes.

Filipe Pontes comemora os 10 anos de sua Equilibrium neste sábado (23), na Fazenda Camping, em Vila Velha. Nomes nacionais de peso da cena eletrônica estão confirmados no line-up de atrações, como Felguk, Liu e Jord.