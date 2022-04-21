Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Novo cartão Banescard Visa é lançado com festa em Vitória

As diretorias do Banestes e da Visa receberam autoridades, clientes e colaboradores na noite de terça-feira (19), no Le Buffet Lounge

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

21 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Eduardo Barreto e Amarildo Casagrande
O vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa, Eduardo Barreto, e  o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande: na noite de lançamento do novo Banescard Visa Crédito: Mônica Zorzanelli
Está decretado o fim dos memes e das  plaquinhas "Não aceitamos o Banescard! Na noite desta terça-feira (19),foi lançado com festa Lounge, em Vitória, o novo cartão Banescard Visa. A novidade é fruto da parceria entre o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e a empresa Visa, que viabilizou o embandeiramento do cartão Banescard, com o objetivo de dar fim à dificuldade de aceitação relacionada ao cartão de bandeira própria do banco capixaba.
O evento de lançamento teve a presença do governador do Estado, Renato Casagrande; do presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande; do vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa, Eduardo Barreto; além de autoridades, representantes do Banestes, da Visa e de formadores de opinião.
Uma das novidades, ainda, é que agora o Banescard passa a ser uma família completa de cartões, com as categorias Classic, Gold, Platinum e Infinite. 
A festa contou com decoraçãocom toques de inovação e tecnologia, marcas do novo momento do banco. A DJ Jess Benevides animou a pista. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Equipes Banestes e Visa
Equipes Banestes e Visa Crédito: Mônica Zorzanelli

Lançamento do novo cartão Banescard Visa

RR NEWS

A designer de joias Carla Buaiz participará pela segunda vez consecutiva da CASACOR Rio, durante três semanas, de 3 a 22 de maio de 2022. Para a ocasião, Carla escolheu a dedo peças conceituais e intuitivas, com uso de pedraria, metais assimétricos, ouro amarelo e branco. São joias desenvolvidas para reforçar a ideia da mulher moderna e independente, para serem usadas o tempo todo e em qualquer momento, avisa a joalheira capixaba. A mostra carioca acontecerá de 27 de abril a 26 de junho de 2022, no Jardim Botânico.
A dermatologista capixaba Irene Baldi foi reconhecida nacionalmente como uma profissional Masterinjector em procedimentos com bioestimuladores de colágeno Sculptra pela empresa multinacional Galderma Aesthetics, que tem filial em São Paulo.
Sandro Curió, professor de matemática, é o novo parceiro de Nilton Sagrilo, da edtech Gama Pré-vestibular. O professor é um Edu Tuber e possui o canal no youtube com mais de 719 mil inscritos. O objetivo da parceria é ajudar os estudantes de medicina, em todos os níveis da matemática, de forma clara e objetiva, por meio de uma didática descontraída.
A Convento Cervejaria está chegando com uma novidade para os amantes de cerveja artesanal, a Belgian Tripel. De acordo com um dos sócios, Léo Leal, esse estilo de cerveja foi criado na Bélgica e é produzido por cervejarias trapistas, ou seja, cervejarias dentro de mosteiros.
Beatriz Coutens, odontologista e estomatologista do grupo Oncoclínicas ES, foi convidada para ministrar uma palestra sobre osteonecrose, no dia 5 de maio, às 20h. O encontro será promovido pelo grupo WIN (Women Implantology Network), da empresa alemã Straumann, líder global em odontologia restaurativa e regenerativa com implantes.
Filipe Pontes comemora os 10 anos de sua Equilibrium neste sábado (23), na Fazenda Camping, em Vila Velha. Nomes nacionais de peso da cena eletrônica estão confirmados no line-up de atrações, como Felguk, Liu e Jord.
Rodolffo e Monia Lombardi
O cantor sertanejo Rodolffo e a nossa DJ Monia Lombardi no mais novo point de entretenimento no Triângulo das Bermudas. Crédito: Divulgação

Veja Também

Cama de Gato é atração no Festival de Jazz e Bossa de Santa Teresa

Skank vai animar a festa do 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta

Comércio da Praia do Canto vai funcionar no feriado de Tiradentes

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Banestes Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados