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Renata Rasseli

Skank vai animar a festa do 30° Recall de Marcas da Rede Gazeta

A banda será a atração da premiação no dia 24 de junho, no Centro de Convenções de Vitória, na Capital; evento de lançamento reuniu mercado publicitário nesta segunda-feira (18), na sede da empresa

Públicado em 

19 abr 2022 às 14:22
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

A banda Skank: (a partir da esquerda): o tecladista Henrique Portugal, o baixista Lelo Zaneti, o cantor e guitarrista Samuel Rosa e o baterista Haroldo Ferretti
A banda Skank: (a partir da esquerda): o tecladista Henrique Portugal, o baixista Lelo Zaneti, o cantor e guitarrista Samuel Rosa e o baterista Haroldo Ferretti Crédito: Skank/Divulgação
A banda Skank vai animar a festa de premiação do 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta, no próximo dia 24 de junho, no Centro de Convenções de Vitória, na Capital. O anúncio foi feito no lançamento do prêmio, nesta segunda-feira (18), no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória. 
O evento reuniu o mercado publicitário para conhecer os detalhes da pesquisa que sustenta a 30ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta, a mais tradicional ferramenta sobre a lembrança do consumidor com relação às marcas em 80 segmentos. Após dois anos em formato online, o Recall traz o tema “Há 30 anos, a resposta do mercado”. Ao todo, 6.500 marcas foram mencionadas pelos capixabas ao longo do processo de entrevistas.
O encontro apresentou a pesquisa que vai servir de parâmetro para que as empresas, instituições e órgãos capixabas, que são referência nos segmentos em que atuam, se guiem para entender o próprio posicionamento e a forma como se fixaram na lembrança do público. Neste ano, o Recall de Marcas recebeu, mais uma vez, a chancela da Futura Inteligência, que realizou 2,4 mil entrevistas na Grande Vitória.
Lançamento do 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta
José Luiz Orrico, Marcello Moraes e Márcio Chagas: no lançamento do 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta Crédito: Adessandro Reis

Lançamento do 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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