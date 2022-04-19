Skank vai animar a festa do 30° Recall de Marcas da Rede Gazeta

O evento reuniu o mercado publicitário para conhecer os detalhes da pesquisa que sustenta a 30ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta, a mais tradicional ferramenta sobre a lembrança do consumidor com relação às marcas em 80 segmentos. Após dois anos em formato online, o Recall traz o tema “Há 30 anos, a resposta do mercado”. Ao todo, 6.500 marcas foram mencionadas pelos capixabas ao longo do processo de entrevistas.

O encontro apresentou a pesquisa que vai servir de parâmetro para que as empresas, instituições e órgãos capixabas, que são referência nos segmentos em que atuam, se guiem para entender o próprio posicionamento e a forma como se fixaram na lembrança do público. Neste ano, o Recall de Marcas recebeu, mais uma vez, a chancela da Futura Inteligência, que realizou 2,4 mil entrevistas na Grande Vitória.