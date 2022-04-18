30° Recall de Marcas Rede Gazeta revela empresas que se destacaram em 2022

As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2022 foram anunciadas nesta segunda-feira (18), no 30º Recall de Marcas da Rede Gazeta. Com o slogan “Resposta do Mercado há 30 anos”, o evento foi realizado no auditório da empresa, em Vitória, para agências e anunciantes sob a apresentação da jornalista Fabíola de Paula, âncora do Bom Dia ES, da TV Gazeta. Foi a primeira vez desde 2019 que a premiação aconteceu presencialmente.
Mais tradicional ferramenta sobre a percepção dos capixabas em 80 categorias, a pesquisa desenvolvida pela Futura Inteligência serve de parâmetro para a disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca.
O Recall de Marcas reconhece empresas, instituições e órgãos. A premiação aos profissionais de comunicação e de marketing e aos gestores de negócios vai acontecer dia 24 de junho, no Centro de Convenções de Vitória.
"Essas 30 edições do Recall de Marcas carregam muitas histórias de resiliência, inovação, de força de vontade e inspiração. Vivemos um momento em que as marcas precisam fazer todo sentido na vida das pessoas, precisam inspirar, precisam estar no dia a dia com uma importante missão, que é a de fazer valer a confiança e a credibilidade depositada nelas. E neste ano vamos comemorar esse marco importante na história da Rede Gazeta, que é o de reconhecer as marcas mais lembradas em uma edição icônica"