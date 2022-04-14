30 anos do Recall de Marcas: evento de lançamento acontecerá no dia 18 de abril

O evento de lançamento, que neste ano comemora sua 30ª edição, vai premiar empresas, instituições e órgãos que mais impactaram os capixabas. Crédito: Divulgação

As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2022 serão anunciadas para agências e anunciantes no dia 18 de abril, às 17h, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. O evento de lançamento, que neste ano comemora sua 30ª edição, vai premiar empresas, instituições e órgãos que mais impactaram os capixabas.

“Resposta do Mercado há 30 anos”

Com o slogan “Resposta do Mercado há 30 anos”, o Recall de Marcas da Rede Gazeta reconhece e vai agraciar aqueles que todos os dias movimentam as marcas: são publicitários, profissionais de comunicação e marketing e os gestores dos negócios.

O Recall faz parte do calendário tradicional do público capixaba e é uma das maiores referências em relação às marcas. A pesquisa é realizada com consumidores do Espírito Santo em mais de 75 segmentos, que servem de parâmetro da disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca.

“Essas 30 edições do Recall de Marcas carregam muitas histórias de resiliência, inovação, de força de vontade e inspiração. Vivemos um momento em que as marcas precisam fazer todo sentido na vida das pessoas, precisam inspirar, precisam estar no dia a dia com uma importante missão, que é a de fazer valer a confiança e a credibilidade depositada nelas. E neste ano vamos comemorar esse marco importante na história da Rede Gazeta, que é o de reconhecer as marcas mais lembradas em uma edição icônica”, comemora Márcio Chagas, Diretor de Mercado da Rede Gazeta.