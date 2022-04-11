30° Recall de Marcas marca o reencontro do mercado publicitário do ES

Após dois anos de hiato devido à pandemia, a Rede Gazeta volta a receber o mercado publicitário presencialmente para o lançamento da 30ª edição do Recall de Marcas. No dia 18 de abril, às 17h, o diretor-geral Marcello Moraes e o diretor de Mercado, Márcio Chagas, recebem convidados, no auditório da empresa, em Vitória, para a apresentação da pesquisa que evidencia as marcas mais lembradas pelos consumidores do Espírito Santo.
Mais tradicional e sólida ferramenta sobre a percepção dos capixabas em 80 categorias, o Recall de Marcas serve de parâmetro para que cada empresa avalie seu posicionamento e a forma como atinge o público. Mais uma vez, a pesquisa tem a chancela da Futura Inteligência, de José Luiz Orrico.
Neste ano, o evento comemora 30 anos de realização, em que premiou empresas, instituições e órgãos que são referência nos segmentos em que atuam e que, por isso, estão na memória dos capixabas.