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Renata Rasseli

30° Recall de Marcas marca o reencontro do mercado publicitário do ES

Evento será lançado no próximo dia 18 de abril com apresentação  da pesquisa que evidencia as marcas mais lembradas pelos consumidores do Espírito Santo

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 14:00

Públicado em 

11 abr 2022 às 14:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Troféu Recall de Marca
Troféu Recall de Marca Crédito: Divulgação
Após dois anos de hiato devido à pandemia, a Rede Gazeta volta a receber o mercado publicitário presencialmente para o lançamento da 30ª edição do Recall de Marcas. No dia 18 de abril, às 17h, o diretor-geral Marcello Moraes e o diretor de Mercado, Márcio Chagas, recebem convidados, no auditório da empresa, em Vitória, para a apresentação da pesquisa que evidencia as marcas mais lembradas pelos consumidores do Espírito Santo.
Mais tradicional e sólida ferramenta sobre a percepção dos capixabas em 80 categorias, o Recall de Marcas serve de parâmetro para que cada empresa avalie seu posicionamento e a forma como atinge o público. Mais uma vez, a pesquisa tem a chancela da Futura Inteligência, de José Luiz Orrico.
Neste ano, o evento comemora 30 anos de realização, em que premiou empresas, instituições e órgãos que são referência nos segmentos em que atuam e que, por isso, estão na memória dos capixabas.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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