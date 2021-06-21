Confira fotos e vídeos dos ganhadores do 29° Recall de Marcas da Rede Gazeta

Em palco virtual, marcas celembram conquista Crédito: Divulgação

Se o momento exige mudanças, pronto! A Rede Gazeta se movimenta para continuar a oferecer conteúdo de qualidade e entretenimento e, ao mesmo tempo, promover as empresas que mexem tanto com a cabeça do público. As festas presenciais ainda não podem acontecer, mas o palco está montado para celebrar as marcas campeãs. Essa é mais uma inovação da 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta, que, em razão da pandemia, não pode ser festejada em um grande encontro com a presença física de todos. Então, foi criado um cenário virtual por onde passam todos aqueles que se destacaram ao longo do ano.

"O auge da premiação do Recall é o momento em que o ganhador sobe ao palco; as estrelas sempre estavam lá. Mesmo sem poder fazer a festa, quisemos retomar esse momento de cada marca poder levantar o seu troféu." Bruno Araújo - Gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta

Diante do cenário em uma projeção em 3D, o representante de cada marca gravou um vídeo sobre a empresa e a premiação. O material será exibido em inserções na programação da TV Gazeta durante a Recall Week, de 21 a 27 de junho. “Usamos a força da tevê aberta para embarcar todo mundo, dando mais visibilidade às marcas e fortalecendo o prêmio. É uma experiência nova, mas faz parte do processo de transformação digital que a Rede vem implementando nos últimos anos”, destaca Bruno Araújo.

Vale ressaltar que, para as gravações, foi reservado um estúdio exclusivamente para atender os representantes das marcas, que entraram em cena individualmente. Os horários foram agendados e o espaço era higienizado no intervalo de cada participação. Toda a equipe de produção estava de máscara, e os gestores das empresas só retiravam a proteção no momento das fotos e vídeos. Ainda assim, mantiveram o distanciamento necessário para a proteção de todos, conforme recomendam as autoridades sanitárias para prevenção à Covid-19.

Cafuso

Sérgio Tristão Crédito: Vitor Jubini

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Extrabom

Mário Coutinho Crédito: Vitor Jubini

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Multivix

Giuliano Bresciani Crédito: Vitor Jubini

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Regina e Número 1

Eduarda Buaiz Crédito: Vitor Jubini

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Meridional

Marcus Leitão Crédito: Vitor Jubini

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Shopping Vitória

Raphael Brotto Crédito: Vitor Jubini

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Unimed

Fernando Ronchi Crédito: Vitor Jubini

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Itapuã Calçados

Thiago Cardeal Crédito: Vitor Jubini

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Farmácia Mônica

Olga Martins Crédito: Vitor Jubini

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Politintas

Vinicius Ventorim Crédito: Vitor Jubini

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Rede Farmes

Marcelo Frisso Crédito: Vitor Jubini

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Distriferro

Alexandre Barbosa Crédito: Vitor Jubini

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UVV

Giselle Madeira Bittencourt Crédito: Vitor Jubini

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Imobiliária Universal

Valdecir Torezani Crédito: Vitor Jubini

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SENAI

Cristhine Samorini Crédito: Vitor Jubini

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Multiscan

Cristina Reis Crédito: Vitor Jubini

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Kifrango

Elder Marim Crédito: Vitor Jubini

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MRV

Ednéia Teixeira Crédito: Vitor Jubini

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Estácio

Eduardo Nunes Crédito: Vitor Jubini

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Grafitusa

Romulo Samorini Crédito: Vitor Jubini

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Cofril

Marcelo Siqueira Crédito: Vitor Jubini

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Vivo

Erica Nápoles Crédito: Vitor Jubini

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Rede Construir

Douglas Briseguini Delfin Crédito: Vitor Jubini

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Chocolates Garoto

Michey Piantavinha Crédito: Vitor Jubini

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Arroz Sepé

Márcio Ferreira Crédito: Vitor Jubini

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Moto Vena e Honda

Gabriel Rizk Crédito: Vitor Jubini

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Wizard

Karine Leão Crédito: Vitor Jubini

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Sal Globo

Maria Izabel Braga Crédito: Vitor Jubini

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Selita

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Pedra Azul

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Monza