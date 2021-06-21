Confira fotos e vídeos dos ganhadores do 29° Recall de Marcas da Rede Gazeta
Em palco virtual, marcas celembram conquistaDivulgação
29° Recall de Marcas
Confira fotos e vídeos dos ganhadores do 29° Recall de Marcas da Rede Gazeta
A festa ainda não pode ser presencial, mas motivos para comemorar não faltam. Veja quem passou na Rede Gazeta para levantar o troféu
Publicado em
21 jun 2021 às 14:20
Em palco virtual, marcas celembram conquistaCrédito: Divulgação
Se o momento exige mudanças, pronto! A Rede Gazeta se movimenta para continuar a oferecer conteúdo de qualidade e entretenimento e, ao mesmo tempo, promover as empresas que mexem tanto com a cabeça do público. As festas presenciais ainda não podem acontecer, mas o palco está montado para celebrar as marcas campeãs. Essa é mais uma inovação da 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta, que, em razão da pandemia, não pode ser festejada em um grande encontro com a presença física de todos. Então, foi criado um cenário virtual por onde passam todos aqueles que se destacaram ao longo do ano.
"O auge da premiação do Recall é o momento em que o ganhador sobe ao palco; as estrelas sempre estavam lá. Mesmo sem poder fazer a festa, quisemos retomar esse momento de cada marca poder levantar o seu troféu."
Bruno Araújo - Gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta
Diante do cenário em uma projeção em 3D, o representante de cada marca gravou um vídeo sobre a empresa e a premiação. O material será exibido em inserções na programação da TV Gazeta durante a Recall Week, de 21 a 27 de junho. “Usamos a força da tevê aberta para embarcar todo mundo, dando mais visibilidade às marcas e fortalecendo o prêmio. É uma experiência nova, mas faz parte do processo de transformação digital que a Rede vem implementando nos últimos anos”, destaca Bruno Araújo.
Vale ressaltar que, para as gravações, foi reservado um estúdio exclusivamente para atender os representantes das marcas, que entraram em cena individualmente. Os horários foram agendados e o espaço era higienizado no intervalo de cada participação. Toda a equipe de produção estava de máscara, e os gestores das empresas só retiravam a proteção no momento das fotos e vídeos. Ainda assim, mantiveram o distanciamento necessário para a proteção de todos, conforme recomendam as autoridades sanitárias para prevenção à Covid-19.