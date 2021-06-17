Operadora conectada com todos os públicos

Vivo se destacou na pesquisa pelos serviços de telefonia e internet Crédito: Vivo/Divulgação

O melhor serviço de internet móvel, a maior cobertura em fibra ótica do país e a mais ampla oferta de serviços para que os clientes tenham sempre uma excelente experiência com a operadora. Esse é segredo do sucesso, segundo a Vivo , vencedora na categoria “Telefonia e Internet” no Recall de Marcas Rede Gazeta.

“Esse reconhecimento mostra que nossos esforços continuam sendo percebidos pelos consumidores e conquistando mais espaço no Espírito Santo. Temos o cliente no centro de nossa estratégia”, destaca a gerente regional da Vivo no Estado, Erica Nápoles.

Por essa razão, ressalta Erica Nápoles, a empresa trabalha para oferecer os melhores serviços.

“E, assim, nos consolidamos, cada vez mais, como um hub de serviços digitais - construindo uma plataforma com experiências únicas para todos os públicos.”

“Digitalizar para aproximar” é o lema da empresa, estratégia que se revela acertada diante da aprovação dos capixabas. Para a Vivo, a tecnologia aproxima as pessoas e permite transformar, diversificar e ampliar oportunidades. Na visão de Erica Nápoles, a marca é inclusiva, contemporânea e vê na diversidade de pessoas, comportamentos, habilidades e atitudes um diferencial de inovação.

Erica Nápoles descreve as novidades da operadora, como a Vivo Pay - uma conta digital Crédito: Vivo/Divulgação

As novidades não pararam de chegar mesmo com a pandemia. Em 2021, a empresa lançou a Vivo Pay, uma conta digital que permite a realização de diversas transações bancárias direto pelo app. Recentemente, anunciou a criação da Vida V, um marketplace de saúde e bem-estar que oferecerá, entre outras soluções, serviços de telemedicina a consumidores e pequenas e médias empresas no Brasil.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas