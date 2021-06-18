Recall Week: uma semana de conhecimento e diversão

De 21 a 27 de junho, o público vai poder acompanhar a uma série de eventos on-line Crédito: Rede Gazeta

Uma semana inteira de programação com conteúdos gratuitos sobre comunicação, marketing, visibilidade e reconhecimento das marcas do mercado capixaba. Essa é a proposta da Recall Week, uma nova estratégia da Rede Gazeta para valorizar as empresas mais lembradas no Espírito Santo, enquanto também promove conhecimento e diversão.

No planejamento dessa semana especial – de 21 a 27 de junho –, uma série de eventos on-line, com transmissão na página de A Gazeta (agazeta.com.br/recall), para ninguém perder um detalhe sequer.

A programação vai contar com a participação de especialistas de reconhecimento nacional. Entre os palestrantes estão o CEO do Rock in Rio, Luis Justo; a diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini; e o CMO do McDonald’s Brasil, João Branco.

Mas a Recall Week vai além. Tomada pelo conceito “Marcas que se movimentam” da edição deste ano, toda a Rede Gazeta está envolvida em ações ao longo da semana.

E é por isso que as rádios também têm uma programação diferenciada. Nos dias 21 (segunda-feira), 23 (quarta) e 27 (domingo), haverá shows com grandes nomes da música brasileira nas rádios Mix FM, Litoral e Gazeta FM, respectivamente.

Um dos destaques será a live-show de Nando Reis, logo no primeiro dia da Recall Week.

Já as empresas campeãs da 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta serão apresentadas em filmes exibidos na grade de programação da TV Gazeta e outras plataformas.

MAIS ENGAJAMENTO

O diretor executivo de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, ressalta que a Recall Week tem a intenção de gerar engajamento e atenção e oferecer qualidade de entrega do resultado obtido com a pesquisa conduzida pela Futura Inteligência.

“Entendemos que esse modelo de lives está se esgotando, principalmente lives longas. As pessoas não aguentam mais ficar muito tempo em frente ao computador assistindo a palestras. Por esse motivo, e para preservar nosso compromisso com o compartilhamento de conteúdo apropriado ao tema, optamos por dividir as apresentações durante a semana”, explica Moraes.

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, acrescenta que a semana do Recall envolve uma agenda alinhada à capacitação, entretenimento e premiação.

Ele pontua que, nas edições anteriores, as marcas eram apresentadas a um público restrito. Neste ano, as estratégias adotadas pelos empresários serão conhecidas nos intervalos da programação da TV Gazeta.