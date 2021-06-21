Recall Week começa hoje!

As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2021 serão anunciadas para todo o Estado durante o Recall Week, que acontece entre os dias 21 e 27 de junho. Será uma semana intensa de programação e conteúdos sobre comunicação, marketing, visibilidade e valorização das marcas do mercado capixaba.
As marcas campeãs serão conhecidas por meio de filmes exibidos na grade de programação da TV Gazeta e outras plataformas. Além disso, durante toda a semana grandes eventos on-line serão transmitidos na página especial de A Gazeta, a partir das 16h, com a participação de especialistas de reconhecimento nacional.
Dentre os palestrantes, estão o CEO do Rock in Rio, Luis Justo; a Diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini; a diretora de Marketing de OMO, Giovanna Gomes; e os CMOs do McDonald’s Brasil, João Branco, e da JBS, Sérgio Valente.
“Será uma semana inteira de apresentações, comemorações e palestras com convidados de peso do mercado brasileiro, aliada a uma parte de entretenimento também'', conta Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta.
Confira a programação completa:
Segunda-feira - 21/06
16h - Palestra com o Luis Justo (CEO do Rock in Rio)
20h - Live-show com Nando Reis promovido pela Rádio Mix FM
Terça-feira - 22/06
16h - Palestra com Leonora Bardini (diretora de Programação e Marketing da TV Globo)
Quarta-feira - 23/06
16h - Palestra com Giovanna Gomes (diretora de Marketing da OMO)
Quinta-feira - 24/06
16h - Palestra com Sergio Valente (CMO Global da JBS)
Sexta-feira - 25/06
16h - Palestra dom João Branco (CMO do McDonal´s Brasil )
20h - Live- show com Diego & Victor Hugo promovido pela Rádio Litoral FM
Domingo - 27/06
11h - Na Intimidade do Samba (programa especial com convidados) promovido pela Rádio Gazeta
NANDO REIS, DIEGO & VICTOR HUGO E MUITO MAIS
As rádios da Rede Gazeta também participam do evento com uma programação especial. No dia 21, abrindo a semana do Recall Week e para comemorar o Dia do Mídia, a rádio Mix Vitória promove a live-show do cantor Nando Reis, às 20h. Na sexta-feira (25), será a vez da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, no Youtube da rádio Litoral, também às 20h. Fechando a semana, no domingo (27), o programa Na Intimidade do Samba, apresentado por Wallace Menezes, receberá convidados especiais como Emerson Xumbrega, Lajota e Dorca Nunes, às 11h, na rádio Gazeta FM. Todos os show serão transmitidos também em agazeta.com.br/recall.
O gerente de Rádios, Carlos Gonzaga, explica que o objetivo foi atender a todos os públicos, com shows que vão desde o pop, passando pelo sertanejo, samba e chorinho. “Na segunda-feira teremos o show do Nando Reis que tem letras lindas e carregadas de boas mensagens, na sexta-feira uma dupla sertaneja que é sucesso na rádio e o público pede muito, e no domingo uma roda de samba e chorinho imperdível, com grandes nomes da música”.
Durante toda a semana nas manhãs da rádio CBN Vitória, haverá ainda bate-papos sobre os temas que serão abordados no evento.
MAIS NOVIDADES
Dentre as tantas novidades para este ano, uma delas é a participação dos representantes das empresas e marcas durante os intervalos comerciais da programação da TV Gazeta. “É uma oportunidade da marca falar com seu público, sobre as estratégias montadas para ter conquistado a mente e o coração dos consumidores capixabas”, completa Márcio Chagas.
Para José Luiz Orrico, presidente do Instituto Futura Inteligência, responsável pela pesquisa do Recall de Marcas, a importância do prêmio é mostrar para o mercado as empresas que melhor trabalharam suas marcas e conseguiram se inserir na memória do consumidor. “O prêmio é um reconhecimento às empresas que melhor trabalharam suas marcas”, afirma.
O Recall Week também serve de parâmetro para as empresas e agências no sentido de assertividade em relação às estratégias de mercado. "O prêmio é de extrema importância para entendermos se o que estamos fazendo está refletindo positivamente na memória do consumidor,” comenta o diretor do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni.
REVISTA 29ºRECALL DE MARCAS
Assim como no ano passado, também será distribuída a revista da premiação, que traz uma pesquisa detalhada com o ranking de todas as marcas ganhadoras. “A revista é um resumo do evento, com análises feitas pelos profissionais de marketing sobre o que as marcas têm feito para se manterem relevantes e na memória do público”, explica a editora do Estúdio AG e responsável pela revista, Flavia Martins.
Além da versão impressa, a revista também estará disponível a partir do dia 21 no site do evento.
SOBRE A PESQUISA
O Recall de Marcas é uma pesquisa consolidada realizada com os consumidores do Espírito Santo em 78 segmentos e que serve de parâmetro da disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca. A metodologia usada para definir o público participante é a Critério Brasil, que mede o poder de compra da população.
A pesquisa acontece há 29 anos e tem um papel fundamental para o mercado capixaba, como afirma Marcello Moraes, diretor de Negócios da Rede Gazeta. ‘É uma forma das empresas, principalmente as marcas, através dos seus produtos e serviços se conectarem com o seu consumidor.”
O Recall já faz parte do imaginário do público capixaba e é uma das pesquisas referência em relação às marcas. As entrevistas foram feitas entre fevereiro e março de 2021, cumprindo todos os protocolos de higiene para manter a segurança e sempre mantendo uma distância segura do entrevistado.