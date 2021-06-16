Padaria investe no atendimento on-line e planeja expansão

Padaria Monza tem hoje nove unidades e, ainda em 2021, pretende inaugurar mais uma Crédito: Padaria Monza/Divulgação

Dedicação e esforço são os ingredientes do sucesso da Monza. Em primeiro lugar no Recall de 2021, a marca representa muito mais do que pão quentinho, bolos, biscoitos e toda sorte de delícias. É também o nome que o público mais lembra quando o assunto é padaria.

Para driblar as adversidades provocadas pela pandemia, a Monza investiu no atendimento on-line, nas redes sociais e nas entregas.

“Somos do ramo de alimentos, que é primeira necessidade, mas que também foi impactado com a pandemia. Procuramos nos ajustar às necessidades dos clientes, fazendo-nos presentes também por meio do delivery e da atividade nas redes sociais”, pontua Flávia Nicolau, responsável pela operação das lojas.

A trajetória do estabelecimento teve início em Vitória, há 38 anos. Devido ao crescimento da marca, em 2008, um projeto de centralização da produção da empresa começou a ser desenvolvido. O objetivo era suprir boa parte da necessidade de todas as lojas, criando um padrão de qualidade e uniformidade entre os produtos.

No ano seguinte, a Monza continuou o processo de expansão com a abertura de novas unidades. Uma das maiores mudanças na rede de panificação começou em 2016, com o projeto de abertura de lojas nos principais shoppings da Grande Vitória, inaugurando a unidade no Shopping Praia da Costa. Em 2019 e 2020, foram abertas lojas também no Shopping Vitória e no Moxuara. Hoje, a empresa conta com nove unidades e 300 funcionários.

Flávia Nicolau diz que a empresa quer consolidar o serviço de entrega Crédito: Padaria Monza/Divulgação

Mesmo que a pandemia não tenha dado trégua, os planos de crescimento permanecem. Ainda em 2021, a Monza pretende consolidar o serviço de delivery, com a presença nas diversas plataformas e aplicativos disponíveis, e abrir nova loja.

“Estamos com um plano de expansão da marca para a abertura de mais duas unidades, sendo uma delas ainda para este ano, além da expansão das vendas por delivery”, antecipou Flávia Nicolau.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas