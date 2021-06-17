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Recall de Marcas 2021

Cursos semipresenciais no radar de instituição superior

Com 21 anos de história em terras capixabas, Estácio também inova com graduação híbrida e polos presenciais em Domingos Martins, Colatina e São Mateus

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:04

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:04

Estácio
Estácio pretende dar ênfase à oferta da modalidade semipresencial no segundo semestre de 2021 Crédito: Estácio/Divulgação
Com tradição no ensino privado superior e atenta às adaptações do mercado, a Estácio detectou um aumento na demanda de qualificação profissional a distância, inclusive acelerada pela pandemia, e agora incrementa seu portfólio com cursos semipresenciais.
A instituição pretende dar ênfase à oferta dessa modalidade no segundo semestre de 2021, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Civil, de Produção, Elétrica, Nutrição, Pedagogia e Redes de Computadores.
Presente em 17 municípios do Estado, a Estácio abriu recentemente polos presenciais em Domingos Martins, Colatina e São Mateus. Expandir para outras cidades no interior faz parte do plano estratégico da empresa.
Tratamento humanizado e personalizado ao aluno, entrega de qualidade na prestação do serviço e práticas presenciais nos polos são fatores, na opinião do diretor da Estácio no Espírito Santo, Anderson Paulo da Cruz, que fizeram a instituição ser reconhecida pelo público e garantir o primeiro lugar na categoria “Ensino a Distância” no Recall de Marcas Rede Gazeta.
Estácio - diretor da Estácio no Espírito Santo, Anderson Paulo da Cruz
Anderson Paulo da Cruz avalia que, quando os alunos saem satisfeitos, gera um retorno positivo na sociedade Crédito: Estácio/Divulgação
“Ter o nosso nome sempre lembrado é motivo de muito orgulho. Já fomos lembrados em outras edições. Esse prêmio vem coroar nosso trabalho. Mostra que estamos no caminho certo. A Estácio é uma instituição consolidada nacionalmente e estamos conseguindo esse reconhecimento no Espírito Santo também. Desenvolvemos muito as questões locais. Quando os alunos saem satisfeitos, gera um retorno positivo na sociedade”, afirmou ele.
Com mais de 50 anos no Brasil e 21 no Espírito Santo, a Estácio oferece cursos na modalidade de ensino a distância desde 2009, com liderança no mercado, que passou a ser chamada de Graduação Digital. Atualmente, cerca de 18 mil alunos do Estado estudam na instituição. São oferecidos 82 cursos, nas modalidades flex e graduação. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

Clique aqui e faça download do vídeo.

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