De perto ou a distância, faculdade investe em inovação

A Multivix oferece mais de 90 opções de graduação e 150 cursos de pós Crédito: Multivix/Divulgação

Com mais de 34 mil alunos em 360 unidades de Ensino a Distância (EaD) em todo o Brasil e oito presenciais no Espírito Santo, a Multivix se consolida no segmento de educação. A instituição oferece mais de 90 opções de graduação, presencial ou a distância, e 150 cursos de pós-graduação.

“A Faculdade Multivix é uma instituição moderna e inovadora que está muito ligada à comunidade de todos os municípios do Espírito Santo, com suas unidades, projetos de educação, sociais, de extensão e de pesquisa. Atuamos de forma séria e com variedade de cursos, qualidade de serviços, acessibilidade a todos e parcerias estratégicas diferenciadas. Somos uma instituição jovem, com 22 anos de história. Esse reconhecimento é sensacional”, comemorou o diretor executivo do grupo Multivix, Tadeu Penina, diante do primeiro lugar na categoria “EaD” do Recall de Marcas 2021.

A instituição segue o lema de atuação voltada para o futuro, e acredita na responsabilidade social como poder de transformação na vida de seus estudantes.

“Com uma aprendizagem real, prática, flexível e prazerosa, que realize o sonho do aluno de ter sucesso na carreira. Atualmente, estamos entre as 20 melhores instituições de ensino superior do Brasil, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), e isso se deu com muita dedicação, empreendedorismo e inovação”, ressalta Penina.

INOVAÇÃO

Para manter o propósito da instituição, mesmo em tempos de pandemia, o grupo Multivix priorizou a comunicação, a análise da conjuntura e do mercado, para fazer ajustes rápidos e precisos, além, é claro, de investir em inovação, tecnologia, metodologias ativas de ensino e a preocupação permanente em oferecer um serviço de qualidade à sociedade.

Para Tadeu Penina, o Recall é um indicador de que o esforço da instituição em oferecer ensino de qualidade tem sido percebido pela sociedade Crédito: Multivix/Divulgação

“Passamos por um período desafiador. Manter a comunicação aberta, forte e otimizada é fundamental no momento. É preciso ajustar também os nossos cursos, considerando as variáveis para continuar entregando o melhor a nossos alunos e garantir que não tenham perdas no processo de aprendizagem e nas suas carreiras”, pontua o diretor executivo.

A Multivix, apesar das incertezas decorrentes da crise sanitária, apresentou diversas novidades em 2021. Entre elas estão o “Descomplicando o Enem” e o “Game Enem”, que são ferramentas gratuitas que preparam o estudante para o Exame Nacional do Ensino Médio, com minicursos de redação, blogs, aulas, simulados e jogos.

Outro projeto novo neste ano é o Centro de Informações sobre Medicamentos (CIM). O atendimento é 100% on-line e consiste em tirar dúvidas da comunidade, inclusive acadêmica, sobre remédios. As dúvidas podem ser enviadas pelo Instagram, pelo telefone da clínica ou por e-mail, e as respostas são elaboradas em até 48h com orientação do enfermeiro preceptor, que acompanha os alunos do curso de Farmácia em tempo integral no estágio.

“Esse projeto está acontecendo desde março e foi elaborado com os alunos do curso de Farmácia. Não fazemos prescrições nem indicações de remédios, mas ajudamos as pessoas a consumirem medicação de forma racional, entendendo melhor sobre cada uma delas e por que trocar, por exemplo, o remédio A pelo B”, explica Penina.

A tecnologia e a inovação na Multivix vão além e estão presentes também no processo de inscrição e até mesmo na matrícula, realizada totalmente on-line. Depois de se matricular, os alunos também contam com a biblioteca digital com mais de 15 mil títulos.

Penina ressalta que a faculdade cresce, ainda, na utilização de metodologias ativas, mais modernas, participativas e práticas, on-line e off-line, para ampliar a aprendizagem dos alunos. O objetivo é fazer o estudante participar ativamente do processo de aprendizado, isto é, ele pratica alguma atividade para aprender o conteúdo, em vez de apenas escutar.

“Disponibilizamos também o Teste de Carreiras gratuitamente. É um projeto em que o aluno pode, através de um quiz, identificar os cursos com os quais tem mais afinidade e, provavelmente, mais assertividade no momento da escolha da faculdade”, afirma.

Além do primeiro lugar no pódio de “Ensino a Distância”, a instituição também conquistou a terceira colocação na categoria “Instituição Particular de Ensino Superior”, mostrando que está presente na memória dos capixabas como exemplo de educação de qualidade.

“O Recall de Marcas é importante, pois mede o quanto nossa proposta de valor é perceptível para os capixabas. É um indicador de que estamos no caminho certo e de que o nosso esforço em oferecer ensino de qualidade tem sido percebido e aprovado pela sociedade. Além disso, ter esse reconhecimento faz com que busquemos continuar cada vez mais fortes, fazendo e entregando o nosso melhor para os alunos e também à comunidade”, orgulha-se o diretor.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas