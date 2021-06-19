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Editorial

Para ser lembrado, é preciso movimentar-se com o público

A premiação mais tradicional do mercado do ES traz um raio-X das marcas que acompanharam o público e se mantiveram cativas na lembrança do capixaba

Publicado em 

19 jun 2021 às 06:00

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 06:00

Marcello Moraes, diretor de Negócios da Rede Gazeta
Marcello Moraes: "o Recall de Marcas pode ser visto como um atestado de companhia e empatia entre o mercado e o público" Crédito: Vitor Jubini
Chegaremos, neste segundo semestre de 2021, ao marco de um ano e meio da pandemia de Covid-19. Um período marcado por inseguranças pessoais, uma grave crise econômica e social e transformações que nos obrigam a repensar atitudes corriqueiras. Como toda dificuldade traz consigo oportunidades, pode-se notar que as marcas que souberam captar o sentimento do consumidor e promover um diálogo verdadeiro – que se dê além da propaganda – conseguiram atenuar os efeitos adversos destes tempos.
O Recall de Marcas Rede Gazeta, neste ano, é sobre isso. A premiação mais tradicional do mercado do Espírito Santo ouviu os capixabas e traz um raio-X das marcas que se movimentaram, que acompanharam o público e se mantiveram cativas na lembrança do capixaba.
Muito mais que uma pesquisa de hábitos de consumo, o Recall de Marcas pode ser visto como um atestado de companhia e empatia entre o mercado e o público. Afinal de contas, o que faz uma empresa ser lembrada de imediato por alguém não são somente uma embalagem bonita, um slogan criativo, um material diferenciado. É também o contrato de confiança que se estabelece quando ela (a empresa) acompanha o cliente com a defesa de causas, engajamento e cuidado.
As mais lembradas do Espírito Santo em 2021 são aquelas que conseguiram olhar nos olhos dos consumidores como se dissessem “estamos juntos”; entregando bons produtos, serviços e criando conexões relevantes. Os reveses causados pela pandemia nos mostram que, cada vez mais, estarmos conectados é imprescindível. É o que nos torna sociais e afetuosos. Seja presencialmente, seja a distância, o diálogo provou ser uma ferramenta poderosa para a superação coletiva de dificuldades.
Convido você, leitor, a conferir nas páginas a seguir o resultado do Recall de Marcas 2021. Hoje celebramos as marcas que se movimentam, esperando que, muito em breve, vacinados e com saúde, possamos todos nós voltar a nos movimentar e a celebrar vitórias.
Marcello Moraes, diretor de Negócios da Rede Gazeta

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