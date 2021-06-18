Branded content: saiba o que essa estratégia faz por você

No planejamento de uma empresa, é preciso buscar variadas formas de se comunicar com o seu público Crédito: Raw pixel/Freepik

A criação de conteúdo voltado exclusivamente ao modelo de negócio de uma empresa exige qualidade e relevância para o público-alvo. É assim que funciona um branded content, que, na tradução para o português, significa conteúdo de marca.

A estratégia é uma das soluções adotadas para que a mensagem da marca seja transmitida de forma eficiente aos consumidores.

Na avaliação do diretor de criação da Agência Fire, Rodrigo Pegoretti, o marketing de conteúdo é uma forma de conexão entre a empresa e o consumidor. Para ele, o método foge aos padrões convencionais, como anúncios, por exemplo.

Rodrigo Pegoretti diz que é possível construir grandes histórias para que as marcas se tornem inesquecíveis para as pessoas Crédito: Acervo pessoal

“Esse modelo possibilita ainda que empresas possam acompanhar as transformações de hoje em dia com velocidade, multiplicidade de canais e interações. Além disso, com esse conteúdo, é possível construir grandes histórias para que as marcas se tornem inesquecíveis para as pessoas. Ou seja, a marca vira conteúdo e o conteúdo vira a marca”, destaca.

A gestora de mídia e digital da MP, Haiane Rocha, aponta o branded content como uma estratégia bastante utilizada nas plataformas digitais, focada na produção de conteúdo relevante.

“Uma ótima estratégia de conteúdo pode trabalhar todas as etapas do funil do marketing, atrair novos clientes, engajá-los, fazer com que eles se tornem fãs da marca, e isso pode levá-los de fato à conversão da compra do produto ou serviço. A marca se mantém próxima e constante no contexto e interesse das pessoas”, assegura.

Para Haiane Rocha, uma boa estratégia pode tornar os clientes fãs da marca Crédito: Acervo pessoal

E, dessa forma, as marcas podem construir um diálogo com o público de maneira orgânica, não necessariamente atrelado a uma venda. É assim que o presidente da Danza Estratégia e Comunicação, Luiz Roberto Cunha, interpreta a importância dessa ferramenta.

“(Com o branded) conseguimos ir além dos formatos que conhecemos como TV, rádio, OOH (mídia Out of Home, como outdoors) e outros para oferecermos conteúdos específicos por meio da publicidade, informação e até mesmo entretenimento. O principal objetivo do branded content é gerar valor e criar uma conexão entre a marca e o seu público”, enfatiza Luiz Roberto.

Ele destaca que, neste momento de transformação, o consumidor não aceita ser mera audiência e, assim, quer ser ouvido e opinar. Para ter sucesso, as empresas precisam estar atentas a essa realidade para que seja possível estabelecer uma conexão direta e objetiva com o público.

O principal objetivo do branded content é gerar valor e criar uma conexão entre a marca e o seu público, segundo Luiz Roberto Cunha Crédito: Acervo pessoal

“A marca pode, por exemplo, mostrar ao consumidor que também comunga de determinados valores, causas e propósitos com os quais o seu público se identifica, aproximando-se dele muito naturalmente. Mas é importante frisar que isso seja realmente verdadeiro. Se alguém pensa que pode enganar o consumidor com um discurso vazio, completamente dissociado da realidade, vai dar um tiro no pé, ‘cancelando’ a sua marca”, alerta.

A diretora de atendimento da Criativa Comunicação Integrada, Samantha Valladão, resume o conceito do branded content. “É a comunicação da marca através de conteúdos diferenciados, relevantes e atraentes. Quando a marca faz conteúdo, ela pode se comportar de maneira diferente, aumentando o seu valor. E, com isso, faz com que seu público lembre-se dela de forma espontânea”, finaliza.

Samantha Valladão acrescenta que, quando a marca faz conteúdo, ela pode se comportar de maneira diferente, aumentando o seu valor Crédito: Acervo pessoal

LABORATÓRIO

Um laboratório especializado em criar conteúdo e desenvolver experiências criativas para as marcas. Esse é o propósito do Estúdio Gazeta, responsável pela criação e execução dos branded contents da Rede Gazeta. A área é formada por um time de jornalistas, designers e publicitários especializados em estratégia digital e soluções multimídia. Comandado pela jornalista Mariana Perini, o Estúdio tem a missão de conectar marcas com o público-alvo através de conteúdos relevantes e inspiradores.

“Queremos dar luz ao Estúdio e às várias possibilidades de conteúdo que produzimos. Entendemos que o conteúdo de marca é o futuro da publicidade e nesse reposicionamento ressaltamos a importância de contar boas histórias e de proporcionar experiências criativas e relevantes para as marcas e seus consumidores, além, é claro, de listarmos todos os formatos possíveis para fazer isso”, valoriza.

À frente das editorias de Imóveis e Motor, o Estúdio também desenvolve conteúdos de marca e especiais publicitários em A Gazeta e no G1, conteúdos para a área de Eventos e Projetos, webséries, websites, podcasts, programetes de rádio, conteúdos de marca para redes sociais, criação e animação de peças publicitárias, criação de web stories, desenvolvimento de projetos de conteúdo, Publicidade Legal e obituário.

Estúdio Gazeta: equipe do laboratório especializado em criar conteúdo e desenvolver experiências criativas para as marcas Crédito: Vitor Jubini

“É importante ressaltar também que todos os canais da Rede Gazeta são utilizados para potencializar os conteúdos de marca criados pelo Estúdio. Esses canais são verdadeiros canhões de distribuição desses conteúdos, esse é o nosso grande diferencial, ao lado da chancela de um publisher da credibilidade da Rede Gazeta”, acrescentou.

Neste mês de junho, o time do Estúdio também assumiu a gestão dos conteúdos de ações realizadas com os influenciadores da Rede Gazeta - e externos - e trabalhará com a equipe de Desenvolvimento Comercial na criação de projetos que utilizem esses creators.