"Nosso papel é seguir entregando bons momentos para os clientes"

João Branco tem 20 anos de experiência em grandes marcas e trabalha há seis anos no McDonald’s, onde é o chief marketing officer e lidera o time que está batendo todos os recordes de vendas da história do Big Mac. João é formado em Administração pela USP, tem MBAs pela ESPM e FGV e já estudou em Wharton, mas aprendeu no “Méqui” o que nenhuma aula teórica foi capaz de ensinar: que o resultado sempre vem quando o consumidor ama muito tudo isso.