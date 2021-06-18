"Nosso papel é seguir entregando bons momentos para os clientes"

O McDonald’s estará na Recall Week, que, neste ano, traz o conceito “Marcas que se movimentam”. O que planeja apresentar para o público?
Um dos grandes sucessos da marca em 2021 foi a Festa do Méqui no BBB. A que atribui essa boa performance?
McDonald’s é uma marca mundial e, ainda assim, não para de se movimentar. É esse o diferencial?
A pandemia levou a marca a usar novas estratégias? O que mudou nesse contexto?
Para algumas marcas, conceber ações como as promovidas pelo McDonald’s pode estar fora de alcance. Mesmo entre os pequenos, é possível fazer a diferença?
Quem é João Branco?
João Branco tem 20 anos de experiência em grandes marcas e trabalha há seis anos no McDonald’s, onde é o chief marketing officer e lidera o time que está batendo todos os recordes de vendas da história do Big Mac. João é formado em Administração pela USP, tem MBAs pela ESPM e FGV e já estudou em Wharton, mas aprendeu no “Méqui” o que nenhuma aula teórica foi capaz de ensinar: que o resultado sempre vem quando o consumidor ama muito tudo isso.