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Recall de Marcas 2021

Confiança e credibilidade atestadas pelo paciente

Rede Meridional investe em recursos humanos, tecnologia robótica e abertura de unidades para ampliar atendimento e leitos

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:28

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:28

Rede Meridional
A Rede Meridional tem unidades na Grande Vitória e uma em São Mateus, no Norte capixaba Crédito: Rede Meridional/Divulgação
A Rede Meridional está preparada para atender pacientes de qualquer complexidade, com destaque nas áreas de neurologia, oncologia, transplantes, cardiologia e cirurgia robótica. O trabalho realizado com agilidade, assertividade e acolhimento foi o que resultou na conquista do primeiro lugar na categoria “Hospital” da 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta. Essa é a avaliação do CEO da Rede Meridional, Antônio Benjamim Alves Neto.
A empresa foi a mais lembrada por 16,92% dos entrevistados. Ele ressalta que a missão diária da instituição é cuidar das pessoas. Para o CEO, a pesquisa atesta que o trabalho está sendo desenvolvido com competência e excelência, atendendo às demandas dos pacientes.
“Ficamos extremamente satisfeitos ao ver de forma consolidada o nosso pensamento de que, quanto mais forte é a marca, mais confiança ela gera. Mas muito mais importante é ter nossa marca percebida como relevante para o consumidor. Durante a pandemia, nosso desafio foi exponencialmente maior. Reaprendemos, de forma eficiente, a nos adaptar ao cenário caótico que o nosso segmento apresentou em todo o mundo. A Rede Meridional tem conseguido atravessar este momento atípico com sucesso dentro do exigido. Temos orgulho de ter equipes dedicadas e competentes, que foram e têm sido essenciais para isso”, destacou.
Com 3.600 colaboradores, a rede conta com um hospital em Vitória, dois em Cariacica, um na Serra, dois em Vila Velha e um em São Mateus, no Norte do Estado. Além do investimento aplicado nos recursos humanos, a empresa também tem feito aquisições na área da tecnologia.
Em 2020, o Meridional Cariacica recebeu o robô da Vinci® Xi, fruto de um investimento de R$ 25 milhões. Em agosto do mesmo ano, realizou a primeira cirurgia bariátrica robótica do Estado. Até o momento, a rede já fez mais de 200 cirurgias robóticas.
O hospital também investiu em um equipamento chamado BD MAX, um sistema analisador para biologia molecular que é considerado o mais moderno do segmento. O Meridional Serra investiu, ainda, R$ 6 milhões em ampliação de leitos e na criação de uma nova ala oncológica no ano passado.
“A Rede Meridional começou uma expansão no Meridional Cariacica, que faz parte de uma série de ampliações e inaugurações de unidades programadas pelo grupo no curto prazo. No dia 15 de maio, o hospital de Cariacica deu início às obras, com prazo de duração de 12 meses, em setores como centro cirúrgico, UTI e internação”, frisou o CEO.
Rede Meridional - CEO da Rede Meridional, Antônio Benjamim Alves Neto
Antônio Benjamim Alves Neto fala do orgulho da empresa contar com equipes dedicadas e competentes Crédito: Rede Meridional/Divulgação
O investimento em estrutura física, sem contar equipamentos, será superior a R$ 20 milhões. O hospital ganhará uma área de aproximadamente 4.300 m², que comportará cerca de 80 novos leitos, sendo 20 de UTI e 60 de internação. Além disso, está no projeto de expansão uma TMO (unidade de tratamento intensivo específica para pós-transplante de medula óssea).

MERIDIONAL VITÓRIA

Em março deste ano, a Rede Meridional inaugurou o Meridional Vitória, antiga Maternidade Santa Úrsula, na Mata da Praia. Fruto de um investimento inicial de R$ 11 milhões, a unidade conta, agora, com novo acesso e um pronto-socorro 24h atendendo especialidades como clínica médica, ginecologia e obstetrícia, ortopedia, cirurgia geral e pediatria, além de um setor oncológico.
“Nesta primeira fase, foram reformados e inaugurados mais de 2.000 metros quadrados de área. Além disso, há uma nova UTI neonatal e pediátrica de alto padrão, um centro de diagnóstico dedicado aos atendimentos do PS, com tomografia, dois equipamentos de raio-X e dois aparelhos de ultrassonografia, todos de ponta”, comemorou.
No dia 22 de junho, o Meridional Vitória vai inaugurar um prédio com um centro de especialidades médicas atendendo a diversas áreas como neurologia, oncologia, ginecologia, pediatria, oftalmologia e muito mais. O aporte ultrapassa R$ 36 milhões em obras.
A rede também investiu, neste ano, mais de R$ 40 milhões em equipamentos de diagnóstico que serão distribuídos por todas as unidades para oferecer ainda mais acolhimento e atendimento de qualidade aos pacientes.

PANDEMIA

Para proteger colaboradores e pacientes da contaminação da Covid-19 e outras doenças, foram aperfeiçoados fluxos e procedimentos em todas as suas unidades. Ao chegar ao hospital, seja no pronto-socorro, seja no atendimento agendado, o paciente passa por uma triagem e é encaminhado para o tratamento em áreas separadas.
Dentro dos hospitais, os profissionais seguem normas internacionais com medidas de higienização intensificadas, agenda de consultas e exames espaçados. Espaçadas também são áreas de atendimento, para garantir o distanciamento entre as pessoas. Quando há indicação de agendamento de um procedimento cirúrgico, os pacientes são orientados a ficar em isolamento antes de realizar a cirurgia.
“Acolhemos e colocamos as pessoas sempre em primeiro lugar, aplicando conhecimento e inovação para prestar o atendimento integral com segurança e excelência para proporcionar a melhor experiência possível. Tudo isso para fazer a diferença na vida dos pacientes, médicos, colaboradores e toda a sociedade”, finalizou Antônio Benjamim Alves Neto. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

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