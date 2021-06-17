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Recall de Marcas 2021

Imobiliária apresenta 10 novos empreendimentos

A Universal oferta mais de 3 mil unidades na Grande Vitória e ajuda os clientes a realizar o sonho da casa própria

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:06

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:06

Imobiliária Universal - loteamento Vista de Vitória
Imagem aérea do loteamento Vista de Vitória, em Cariacica Crédito: Imobiliária Universal/Divulgação
No ramo imobiliário há 46 anos, a Universal tem plano permanente de expansão dos negócios. Atualmente, são 10 novos empreendimentos em andamento na Grande Vitória.
No município da Serra, os destaques são os loteamentos Vista do Mestre, na Serra-Sede, e Capuba Ville, em Jacaraípe. Em Cariacica, são seis loteamentos: Bella Erenita, Vista de Vitória II, Vista do Rio, Vista do Moxuara e Vista do Universo, além de Chácara Padre Gabriel. Também há o loteamento Villoni, em Viana, e Estrela Dalva, em Guarapari.
Ao todo, são 3.047 novas unidades de lotes, em 2.285.466,65 metros quadrados de área.
Imobiliária Universal - Valdecir Torezani, presidente
Valdecir Torezani pontua que a missão da empresa é proporcionar qualidade de vida aos clientes Crédito: Imobiliária Universal/Divulgação
“Nossa missão é realizar o sonho da casa própria e proporcionar qualidade de vida. Por isso, um dos nossos diferenciais é atender cada cliente de forma personalizada e com atenção total às suas expectativas”, ressalta o presidente da empresa, Valdecir Torezani.
A Universal, acrescenta o empresário, atende o consumidor conforme a sua necessidade.
“O financiamento é facilitado, feito diretamente na Universal, a análise do crédito é rápida, simples e descomplicada, levamos o cliente para conhecer o loteamento sem compromisso e ajustamos toda a necessidade para que fique satisfeito”, pontua Torezani.
Com esse modelo de atuação, a Universal voltou a se destacar no Recall de Marcas Rede Gazeta e conquistou o primeiro lugar na categoria Imobiliária.
E para satisfazer esse público que reconhece a qualidade do trabalho, a imobiliária aprimorou o contato com os clientes e investiu na transformação digital.
“Investimos sempre para construir vínculos fortes com eles, apostando que as relações humanas nunca deixarão de existir e sempre contribuirão para uma venda segura e satisfatória”, conclui Torezani. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

Faça download do vídeo.

CONFIRA OS 10 EMPREENDIMENTOS:

Serra 
  • Loteamento Vista do Mestre, em Serra Sede: 498 unidades, em uma área de 247.125,04m²
  • Loteamento Capuba Ville, em Jacaraípe: 335 unidades, em uma área de 319.745,85m²
Em Cariacica
  • Loteamento Bella Erenita: 308 unidades, em uma área de 140.437,07m²
  • Residencial Vista do Moxuara: 119 unidades, em uma área de 79.200,00m²
  • Residencial Vista do Universo: 307 unidades, implantado em uma área de 418.052,90 m²
  • Loteamento Vista do Rio: 106 unidades, em uma área 50.000,00m²
  • Chácaras Padre Gabriel: 566 unidades, em uma área de 305.149,85m²
  • Loteamento Vista de Vitória II: com 77 lotes, em uma área de 33.158,81m²
Em Viana
  • Loteamento Villoni: com 441 lotes, em uma área de 286.384,01m²
Em Guarapari
  • Loteamento Estrela Dalva: com 290 unidades, em uma área de 406.213,12m²

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