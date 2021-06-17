Imobiliária apresenta 10 novos empreendimentos

Imagem aérea do loteamento Vista de Vitória, em Cariacica Crédito: Imobiliária Universal/Divulgação

No ramo imobiliário há 46 anos, a Universal tem plano permanente de expansão dos negócios. Atualmente, são 10 novos empreendimentos em andamento na Grande Vitória.

No município da Serra, os destaques são os loteamentos Vista do Mestre, na Serra-Sede, e Capuba Ville, em Jacaraípe. Em Cariacica, são seis loteamentos: Bella Erenita, Vista de Vitória II, Vista do Rio, Vista do Moxuara e Vista do Universo, além de Chácara Padre Gabriel. Também há o loteamento Villoni, em Viana, e Estrela Dalva, em Guarapari.

Ao todo, são 3.047 novas unidades de lotes, em 2.285.466,65 metros quadrados de área.

Valdecir Torezani pontua que a missão da empresa é proporcionar qualidade de vida aos clientes Crédito: Imobiliária Universal/Divulgação

“Nossa missão é realizar o sonho da casa própria e proporcionar qualidade de vida. Por isso, um dos nossos diferenciais é atender cada cliente de forma personalizada e com atenção total às suas expectativas”, ressalta o presidente da empresa, Valdecir Torezani.

A Universal, acrescenta o empresário, atende o consumidor conforme a sua necessidade.

“O financiamento é facilitado, feito diretamente na Universal, a análise do crédito é rápida, simples e descomplicada, levamos o cliente para conhecer o loteamento sem compromisso e ajustamos toda a necessidade para que fique satisfeito”, pontua Torezani.

Com esse modelo de atuação, a Universal voltou a se destacar no Recall de Marcas Rede Gazeta e conquistou o primeiro lugar na categoria Imobiliária.

E para satisfazer esse público que reconhece a qualidade do trabalho, a imobiliária aprimorou o contato com os clientes e investiu na transformação digital.

“Investimos sempre para construir vínculos fortes com eles, apostando que as relações humanas nunca deixarão de existir e sempre contribuirão para uma venda segura e satisfatória”, conclui Torezani.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

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CONFIRA OS 10 EMPREENDIMENTOS:

Serra

Loteamento Vista do Mestre, em Serra Sede: 498 unidades, em uma área de 247.125,04m²

498 unidades, em uma área de 247.125,04m² Loteamento Capuba Ville, em Jacaraípe: 335 unidades, em uma área de 319.745,85m²

Em Cariacica

Loteamento Bella Erenita: 308 unidades, em uma área de 140.437,07m²

308 unidades, em uma área de 140.437,07m² Residencial Vista do Moxuara: 119 unidades, em uma área de 79.200,00m²

119 unidades, em uma área de 79.200,00m² Residencial Vista do Universo: 307 unidades, implantado em uma área de 418.052,90 m²

307 unidades, implantado em uma área de 418.052,90 m² Loteamento Vista do Rio: 106 unidades, em uma área 50.000,00m²

106 unidades, em uma área 50.000,00m² Chácaras Padre Gabriel: 566 unidades, em uma área de 305.149,85m²

566 unidades, em uma área de 305.149,85m² Loteamento Vista de Vitória II: com 77 lotes, em uma área de 33.158,81m²

Em Viana

Loteamento Villoni: com 441 lotes, em uma área de 286.384,01m²