Fidelidade do público e investimento garantem expansão varejista

Extrabom reformou e abriu lojas em vários municípios do Estado Crédito: Rede Extrabom/Divulgação

Com 43 anos de história e um crescimento exponencial no Espírito Santo, o Extrabom Supermercados criou uma identidade forte com o seu público. Nos últimos anos, isso ficou ainda mais evidente com a reforma e a abertura de lojas em vários municípios. Resultado: a proximidade e confiabilidade do público ficaram ainda mais fortes, levando a empresa à conquista do primeiro lugar no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta na categoria “Supermercado”.

Desde o início da pandemia, as dificuldades obrigaram os setores a aprimorarem suas operações para atravessar a crise de forma plena. Os supermercados, mesmo sem interrupção nos serviços por serem considerados atividades essenciais, enfrentaram os mesmos obstáculos, visto o grande impacto econômico da pandemia na sociedade em geral e de modo direto em muitos clientes.

O Extrabom, no entanto, com base em um planejamento no longo prazo, conseguiu manter o quadro de investimentos e promoveu uma série de inaugurações em 2020. Na Serra, a empresa iniciou o ano incorporando um estabelecimento que pertencia a uma rede local de supermercados, em Colina de Laranjeiras.

Ainda na Serra, abriu um centro de compras, o Extracenter, que passou a contar com loja-âncora do Extrabom. Já em Guarapari, foram cinco inaugurações, sendo duas unidades do Extrabom Express, formato cujo foco são a conveniência e a oferta de suprimentos do cotidiano.

Por fim, a empresa abriu uma unidade em Viana. A loja, com bandeira Extrabom, é a âncora de um novo Extracenter, que se configura como o principal centro comercial da região, localizado às margens da BR-262 em Marcílio de Noronha.

RECONHECIMENTO

Além dos investimentos em maior estrutura e oferta para os clientes, o Extrabom tem como prioridade a proximidade com o público. Frutos disso são a confiança e o reconhecimento dos clientes, cada vez mais fiéis ao serviço oferecido pelo grupo.

Luiz Coutinho acredita que o reconhecimento é reflexo da paixão da rede de supermercados por servir Crédito: Rede Extrabom/Divulgação

“Acreditamos que este reconhecimento do Extrabom como a marca mais lembrada é reflexo da nossa paixão em servir. Trabalhamos para sermos cada dia melhores, esforçando-nos para oferecer aos capixabas um atendimento de excelência, tecnologia e ações de cunho social, além de variedade em produtos e serviços e economia”, destacou o diretor-presidente da Rede Extrabom, Luiz Coutinho.

O investimento em pessoal é outro fator considerado essencial pelo grupo. Afinal de contas, é com as equipes o contato direto com o público. Elas são o caminho natural para o estabelecimento de uma relação de confiança.

“Investimos constantemente na qualificação dos nossos colaboradores e no aprimoramento dos nossos canais de atendimento, tanto presencial como digital, para garantir a melhor experiência possível do cliente seja nas lojas físicas, seja diante da tela de um computador, seja via smartphone. Colocamo-nos como um facilitador do seu dia a dia, suprindo suas necessidades de alimentação e higiene, entre outras”, ressaltou Luiz Coutinho.

TRABALHO DURANTE A PANDEMIA

A pandemia não acabou e, para seguir com um trabalho de satisfação que dê resultado, são muitas as tarefas a serem cumpridas. Desde a clareza na comunicação às melhores e mais fáceis opções de compra, o trabalho é feito pensando no público. Luiz Coutinho explica como desempenhar bem esse papel em momentos difíceis.

“Desenvolvemos uma comunicação assertiva, verdadeira, que evidencia os diferenciais da marca em tempos de crise, como nesta pandemia da Covid-19. Trabalhamos arduamente para oferecer um ambiente seguro, com todos os protocolos de prevenção. Destacamos ainda a expansão e investimento no serviço de e-commerce, tão necessário neste momento de distanciamento social. Também atuamos no apoio a diversas ações sociais para destinação de recursos para compra de equipamentos individuais de proteção e alimentos”, pontuou.

O EXTRABOM

A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Com o DNA da paixão em servir, a empresa foi crescendo com foco no trabalho, no bom atendimento e no envolvimento familiar. Hoje, o Extrabom é uma das maiores empresas do setor supermercadista do país, possui o maior número de lojas no Espírito Santo e ocupa a 42ª posição no ranking nacional de maiores supermercados, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Ranking da AC Nielsen/Abras, 2019).

A rede conta com 32 lojas e mais de 4.000 colaboradores, sendo certificada como uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar no varejo, de acordo com o Ranking da GPTW (Great Place to Work).

“Continuamos a trabalhar na expansão dos serviços e na melhoria das unidades, oferecendo sempre variedade e preço baixo para que o consumidor tenha uma experiência positiva”, finaliza Coutinho.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas