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Recall de Marcas 2021

Universidade alcança reconhecimento e prepara expansão

UVV lidera lista do MEC, desponta em ranking internacional e planeja inauguração de campus na Enseada do Suá, em Vitória

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:08

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:08
UVV
A Universidade Vila Velha (UVV) está na lista das melhores instituições do mundo Crédito: UVV/Divulgação
Transformação é uma das palavras que definem a atuação da Universidade Vila Velha (UVV) ao longo de sua história. Em 45 anos, a instituição tornou-se referência na qualidade de ensino ao investir sistematicamente em inovação e tecnologia. No Prêmio Recall de Marcas 2021, o reconhecimento veio com a conquista do primeiro lugar na categoria “Instituição Particular de Ensino Superior”.
Hoje, a UVV é considerada pelo Ministério da Educação (MEC) a melhor universidade particular do Brasil e, pelo terceiro ano consecutivo, integra o ranking internacional do Times Higher Education Latin America, que lista as melhores instituições de ensino superior do mundo. No QS World University Ranking, que também analisa instituições pelo mundo, a representante capixaba se destaca com a sua produção científica.

INOVAÇÕES

Para o segundo semestre de 2021, está prevista a inauguração da UVV Highline, um campus que ocupará uma torre de 14 andares na Enseada do Suá, em Vitória. Além de abrigar a divisão de educação executiva, a UVV Business School, a UVV Highline acolherá startups e projetos de inovação de grandes empresas.
UVV - gerente-geral de Comunicação e Marketing da UVV, Giselle Madeira
Giselle Madeira conta que, na UVV Highline, a instituição vai oferecer a nova pós Premium Crédito: UVV/Divulgação
“Na UVV Highline, vamos oferecer a nossa nova Pós Premium UVV, conectando professores nacionais e internacionais com os alunos de pós-graduação, promovendo experiência de mercado, networking e qualidade de vida através do programa Bem-Estar”, informa a gerente-geral de Comunicação e Marketing da UVV, Giselle Madeira.
Outra meta é avançar na expansão dos Polos UVV ON, com o lançamento, também projetado para o segundo semestre, do polo de Guarapari. Há mais de 30 cursos disponíveis nos modelos a distância e semipresencial.
Um dos aprendizados trazidos pela pandemia é a importância do investimento contínuo em tecnologia e inovação. Em março de 2020, com a suspensão das aulas presenciais, foi implantado o sistema de ensino híbrido. Com a nova estrutura, os professores, de dentro da sala de aula, transmitem em tempo real os conteúdos. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

Clique aqui e faça download do vídeo.

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