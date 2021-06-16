Água envasada em sustentabilidade

A marca de água Pedra Azul reúne conhecimento e tecnologia para ser referência em qualidade Crédito: Pedra Azul/Divulgação

Há mais de 30 anos levando água mineral pura, saudável e com baixo teor de sódio a todo o Espírito Santo, a Pedra Azul une conhecimento e tecnologia a uma equipe de profissionais de alta competência para ser referência de qualidade.

As certificações comprovam a eficiência dos processos. A Pedra Azul é a única água do Espírito Santo com qualidade certificada internacionalmente pela NSF (National Sanitation Foundation), instituição norte-americana líder mundial em segurança alimentar e proteção da saúde pública.

“A indústria de água mineral precisa investir em projetos de inovação e tecnologias que permitam elevar a produtividade para atender à demanda e manter o padrão de qualidade de seus produtos”, ressalta a diretora comercial da empresa, Angela Rambalducci Tavares de Brito.

No dia a dia da empresa - a mais lembrada na categoria “Marca de Água Mineral” no Recall 2021 - também são adotadas ações que demonstram o compromisso com o desenvolvimento sustentável. A Pedra Azul foi a primeira indústria de água mineral do Estado a usar energia solar.

“A sustentabilidade deve ir além de uso de embalagem reciclável. A Pedra Azul disseminou a conscientização sobre a importância da sustentabilidade. Além de se preocupar com o entorno das fontes, plantando mudas nativas e mantendo uma grande área verde protegida, ainda se empenhou em criar processo de reaproveitamento de toda a água proveniente do processo produtivo e implantou a energia solar em toda a fábrica”, pontua Angela de Brito.

Hoje, segundo ela, cerca de 50% da energia consumida na indústria provém de fontes solares. “Ações como reflorestamento, otimização do uso de energia e da água e reutilização de água estão sendo aplicados aqui, resultando em ganhos ambientais”, completa.

Para se adequar às demandas do consumidor na pandemia, a Pedra Azul também se reinventou. “O ano de 2020 foi um verdadeiro laboratório. Tivemos a oportunidade de aprender grandes lições, descobrir novos nichos de mercado, reinventar a forma de comercializar nossos produtos, estarmos mais atentos às necessidades do consumidor final”, conclui Angela.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas