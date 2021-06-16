Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall de Marcas 2021

Água envasada em sustentabilidade

A marca Pedra Azul tem certificação internacional e foi a primeira do Estado a usar energia solar em sua planta industrial

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 01:36

Publicado em 

16 jun 2021 às 01:36
Água Pedra Azul
A marca de água Pedra Azul reúne conhecimento e tecnologia para ser referência em qualidade Crédito: Pedra Azul/Divulgação
Há mais de 30 anos levando água mineral pura, saudável e com baixo teor de sódio a todo o Espírito Santo, a Pedra Azul une conhecimento e tecnologia a uma equipe de profissionais de alta competência para ser referência de qualidade.
As certificações comprovam a eficiência dos processos. A Pedra Azul é a única água do Espírito Santo com qualidade certificada internacionalmente pela NSF (National Sanitation Foundation), instituição norte-americana líder mundial em segurança alimentar e proteção da saúde pública.
“A indústria de água mineral precisa investir em projetos de inovação e tecnologias que permitam elevar a produtividade para atender à demanda e manter o padrão de qualidade de seus produtos”, ressalta a diretora comercial da empresa, Angela Rambalducci Tavares de Brito.
No dia a dia da empresa - a mais lembrada na categoria “Marca de Água Mineral” no Recall 2021 - também são adotadas ações que demonstram o compromisso com o desenvolvimento sustentável. A Pedra Azul foi a primeira indústria de água mineral do Estado a usar energia solar.
“A sustentabilidade deve ir além de uso de embalagem reciclável. A Pedra Azul disseminou a conscientização sobre a importância da sustentabilidade. Além de se preocupar com o entorno das fontes, plantando mudas nativas e mantendo uma grande área verde protegida, ainda se empenhou em criar processo de reaproveitamento de toda a água proveniente do processo produtivo e implantou a energia solar em toda a fábrica”, pontua Angela de Brito.
Hoje, segundo ela, cerca de 50% da energia consumida na indústria provém de fontes solares. “Ações como reflorestamento, otimização do uso de energia e da água e reutilização de água estão sendo aplicados aqui, resultando em ganhos ambientais”, completa.
Para se adequar às demandas do consumidor na pandemia, a Pedra Azul também se reinventou. “O ano de 2020 foi um verdadeiro laboratório. Tivemos a oportunidade de aprender grandes lições, descobrir novos nichos de mercado, reinventar a forma de comercializar nossos produtos, estarmos mais atentos às necessidades do consumidor final”, conclui Angela. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

Faça download do vídeo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados