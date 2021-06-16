Vendas no compasso da transformação digital

Itapuã Calçados avançou nas operações on-line para ficar mais perto do público Crédito: Jomar Braganca /Divulgação

Em um ano atípico em virtude da pandemia do novo coronavírus, a maioria das empresas precisou se movimentar para continuar na mente do público, mesmo em meio ao distanciamento social. Bem-sucedida na condução desse esforço, a Itapuã Calçados, marca tradicional do varejo capixaba, foi a mais lembrada pelos clientes, conquistando o primeiro lugar na categoria “Loja de Calçados” no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta.

Desde o começo de 2020, a empresa vem passando por uma grande transformação digital. Além da venda no comércio de rua, nas lojas no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a Itapuã avançou nas operações on-line. Isso se concretizou no fim do ano passado, quando foi lançado seu e-commerce. Na itapua.com.br, clientes podem conferir as últimas novidades e fazer suas compras sem sair de casa.

As mudanças, no entanto, não ficaram restritas ao trato direto com o consumidor. Outras alterações no modo de trabalho da empresa foram feitas de maneira mais profunda internamente. Elas englobam desde a contratação de novo ERP (sistema de gestão), passando pela inclusão de formas de pagamento e revisão de processos internos até chegar às formas de contratação de novos funcionários.

A transformação digital adotada pela empresa tem como reflexo o posicionamento de mercado, com o objetivo de colocar o cliente no centro de todos os processos e estratégias. Quem destaca o novo conceito de trabalho é o diretor de Negócios da Itapuã, Thiago Cardeal.

“Estamos trabalhando no conceito omnichannel, buscando oferecer ao cliente uma experiência única em qualquer canal de comunicação ou de compra, seja no ambiente físico, seja nos canais digitais”, explicou.

As mudanças exigem muito trabalho e dedicação. Afinal de contas, trata-se de uma empresa com enorme tradição, que cresceu com o varejo tradicional, nas vendas diretas com os clientes em dezenas de lojas pelo Espírito Santo, e que agora consolida sua atividade também no digital. Para isso, diversas áreas foram aprimoradas, como explica o diretor.

Thiago Cardeal ressalta que a transformação digital adotada pela empresa tem como reflexo o posicionamento de mercado Crédito: Itapuã Calçados/Divulgação

“Estamos transformando uma empresa que surgiu da manufatura para inseri-la definitivamente no universo digital. Descentralizamos nossa gestão, otimizamos nossa logística e unificamos nosso modelo de atendimento. Seja qual for o canal de compra escolhido pelo nosso cliente, queremos permitir o acesso dele às marcas de que gosta, às condições de pagamento que ele já confia e aos preços que já conhece”, pontuou Cardeal.

ANIVERSÁRIO E NOVIDADES

No último mês de maio, a Itapuã completou 65 anos, e a comemoração teve muitas novidades. A principal delas foi a realização de um rebranding, com a empresa adotando uma nova marca e posicionamento, muito mais voltado à moda.

Foi lançada a primeira coleção de marca própria feminina e infantil, exclusiva para as lojas Itapuã e totalmente voltada para a tendência de moda, desenvolvida por estilistas da própria empresa.

“Temos também nossas marcas Itapuã Original (de sandálias masculinas) e New Face (calçados femininos), que são comercializadas pela nossa indústria, em Cachoeiro, para todo o Brasil e exterior”, destacou.

E em um período tão desafiador para a sociedade, em todos os segmentos, a empresa vem focando a reestruturação, para que continue mexendo com o imaginário dos clientes e atendendo às suas necessidades. A missão é dar ao público sempre uma excelente experiência com a marca, seja no mundo físico, seja no espaço on-line, com o objetivo de estar cada vez mais perto do cliente e encurtar a distância entre moda e pessoas.

A ITAPUÃ

A Itapuã Calçados é uma rede de varejo especializada em calçados e acessórios que há 65 anos tem o reconhecimento dos clientes nas 40 cidades em que está presente. São quase 80 unidades espalhadas pelos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para oferecer variedade, qualidade e as últimas tendências em calçados para adultos e crianças.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas