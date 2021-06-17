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Recall de Marcas 2021

Satisfação do cliente no circuito do crescimento

Moto Vena planeja expansão de operação e treinamentos da equipe para inovar ainda mais no atendimento

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:34

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:34

Moto Vena
Concessionária da Honda no Espírito Santo, a Moto Vena tem oito pontos de venda Crédito: Moto Vena/Divulgação
Investir em moto é uma maneira eficiente de proporcionar economia para o bolso e garantir mais versatilidade no trânsito. A procura por esse meio de transporte só aumenta. Entre os capixabas, a Honda larga na frente, sendo a mais lembrada na categoria “Concessionária de Motocicletas” na 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta.
A Moto Vena, que representa essa importante marca no segmento de motos no Estado, vem em seguida. Um motivo de orgulho para a empresa capixaba, que já tem 33 anos de mercado e conta, atualmente, com oito pontos de vendas.
“Esse reconhecimento dos capixabas nos transmite um sentimento de dever cumprido com o público e com toda a equipe Moto Vena, que são essenciais nessa premiação. Buscamos diariamente manter nosso foco principal: satisfação dos nossos clientes. Receber o prêmio do Recall significa que estamos no caminho certo de nossas atitudes. É o termômetro de nosso propósito, demonstrando a consolidação da marca no mercado capixaba”, disse o diretor Gabriel Rizk.
A Moto Vena é responsável pela representação da Honda na Grande Vitória e região serrana do Espírito Santo, uma marca consolidada com 73 anos no Brasil e quase 80% do share nacional. “Nosso principal diferencial é a satisfação do cliente”, destacou Gabriel.
Para superar a pandemia, o segredo foi se adequar aos protocolos de segurança para atender à necessidade dos clientes e não deixar as vendas diminuírem o ritmo. “Nosso produto entrou em evidência pela sua versatilidade. Adaptar-se a isso foi questão de estar inserido no mercado com os protocolos exigidos e a colaboração de nossos gestores e funcionários. Foi uma mudança radical. Preservar nossas vidas e as de nossos clientes foi nosso foco.”
Moto Vena - diretor Gabriel Rizk
Gabriel Rizk diz que o foco principal da empresa é garantir a satisfação do cliente Crédito: Moto Vena/Divulgação
De olho em novos projetos, a Moto Vena planeja fazer expansão de operação e treinamentos da equipe, procurando a melhor maneira de surpreender no atendimento.
“Contamos com uma equipe altamente treinada para melhor servir o público. Temos também uma oficina equipada e com profissionais capacitados pela Honda, ferramentas da marca e equipamentos de última geração. Além disso, o nosso Box Expresso traz agilidade à manutenção, pois nosso lema é ‘Sua Moto Pronta em Uma Hora’. Pensamos sempre em maneiras diferentes de melhorar nossos processos”, finalizou Gabriel. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

Clique aqui e faça download do vídeo.

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