Produção suína no ES vai ganhar escala em outros Estados

Linguiça da Cofril está entre os mais de 120 itens produzidos pela empresa capixaba Crédito: Divulgação/Cofril

Bem estabelecida no mercado do Espírito Santo com produtos suínos, a Cofril planeja expandir o negócio e levar a qualidade da marca para outros recantos do país. Para tanto, está finalizando a ampliação da área física da empresa e a montagem de novos equipamentos de modo a incrementar a produção.

“Com isso, partiremos para a expansão do mercado, passando a atuar em outros Estados. Estamos nos preparando em termos de estrutura industrial, demanda de insumos necessários e reforço da equipe de vendas”, conta o diretor-presidente da Cofril, José Carlos Correa Cardoso.

Líder na categoria “Linguiça, Mortadela e Embutidos” no Recall de Marcas Rede Gazeta, a Cofril nasceu em 1987, quando três irmãos, inspirados no negócio iniciado pelo pai anos antes, decidiram atuar no ramo de suínos. Desde então, a empresa, sediada em Cachoeiro de Itapemirim, vem se dedicando a produzir com qualidade.

“A cada dia aprimoramos nosso processo de produção para que tudo seja feito com alto padrão e monitoramento constante. Com isso, o público sente a diferença na hora de consumir os produtos, resultando numa imagem positiva de reconhecimento desse diferencial”, assegura José Carlos.

José Carlos Correa Cardoso destaca a atuação permanente da empresa para aprimorar os processos de produção Crédito: Divulgação/Cofril

Para manter o nível de seus produtos, a empresa conta com uma equipe administrativa preparada, que planeja a produção em detalhes, oferecendo ao mercado o que há de melhor em matéria de sabor na sua ampla linha de derivados de carne suína.

São mais de 120 itens, entre os quais carnes in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon, defumados e vários tipos de linguiça, com destaque para a de pernil para churrasco - receita exclusiva da Cofril.

Para garantir o atendimento da clientela na pandemia, e não deixar faltar produtos na mesa do consumidor, a Cofril se adaptou às demandas individuais. “Entretanto, isso de modo algum interferiu na dinâmica comercial, garantindo um atendimento sempre presente no dia a dia dos clientes”, afirma José Carlos.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas