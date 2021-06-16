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Recall de Marcas 2021

Produção suína no ES vai ganhar escala em outros Estados

A Cofril, instalada em Cachoeiro de Itapemirim, planeja alçar novos voos para além das divisas capixabas

Publicado em 

16 jun 2021 às 00:55

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 00:55

Cofril: linguiça
Linguiça da Cofril está entre os mais de 120 itens produzidos pela empresa capixaba Crédito: Divulgação/Cofril
Bem estabelecida no mercado do Espírito Santo com produtos suínos, a Cofril planeja expandir o negócio e levar a qualidade da marca para outros recantos do país. Para tanto, está finalizando a ampliação da área física da empresa e a montagem de novos equipamentos de modo a incrementar a produção.
“Com isso, partiremos para a expansão do mercado, passando a atuar em outros Estados. Estamos nos preparando em termos de estrutura industrial, demanda de insumos necessários e reforço da equipe de vendas”, conta o diretor-presidente da Cofril, José Carlos Correa Cardoso.
Líder na categoria “Linguiça, Mortadela e Embutidos” no Recall de Marcas Rede Gazeta, a Cofril nasceu em 1987, quando três irmãos, inspirados no negócio iniciado pelo pai anos antes, decidiram atuar no ramo de suínos. Desde então, a empresa, sediada em Cachoeiro de Itapemirim, vem se dedicando a produzir com qualidade.
“A cada dia aprimoramos nosso processo de produção para que tudo seja feito com alto padrão e monitoramento constante. Com isso, o público sente a diferença na hora de consumir os produtos, resultando numa imagem positiva de reconhecimento desse diferencial”, assegura José Carlos.
diretor-presidente da Cofril, José Carlos Correa Cardoso
José Carlos Correa Cardoso destaca a atuação permanente da empresa para aprimorar os processos de produção  Crédito: Divulgação/Cofril
Para manter o nível de seus produtos, a empresa conta com uma equipe administrativa preparada, que planeja a produção em detalhes, oferecendo ao mercado o que há de melhor em matéria de sabor na sua ampla linha de derivados de carne suína.
São mais de 120 itens, entre os quais carnes in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon, defumados e vários tipos de linguiça, com destaque para a de pernil para churrasco - receita exclusiva da Cofril.
Para garantir o atendimento da clientela na pandemia, e não deixar faltar produtos na mesa do consumidor, a Cofril se adaptou às demandas individuais. “Entretanto, isso de modo algum interferiu na dinâmica comercial, garantindo um atendimento sempre presente no dia a dia dos clientes”, afirma José Carlos. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

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