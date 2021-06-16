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Recall de Marcas 2021

Marca capixaba da gema leva o melhor do frango para o ES

Kifrango credita sucesso e vitória no Recall à qualidade do produto e à proximidade com os consumidores

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 01:05

Publicado em 

16 jun 2021 às 01:05
Kifrango
Kifrango é uma marca do grupo Proteinorte e se consolida na lembrança do capixaba Crédito: Proteinorte/Divulgação
Em um mercado com grandes marcas nacionais, uma empresa do Espírito Santo vem a cada ano se estabelecendo com uma das mais tradicionais na mesa do capixaba. Estamos falando da Kifrango, que foi a marca mais lembrada no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta na categoria “Frango”.
Empresa do grupo Proteinorte, a Kifrango credita o destaque a dois fatores: a qualidade do produto e a proximidade com os clientes. É o que afirma o diretor-superintendente da Proteinorte, Elder Marim.
“Acreditamos que a qualidade do produto e a eficiência na logística são fundamentais porque conseguimos chegar a mais de 3 mil pontos de venda em todo o Estado. Dessa forma, muitas pessoas têm acesso ao nosso produto e à oportunidade de comprar e aprovar. Mas não adianta ter boa distribuição se o produto não for bom, não gerar recompra. A qualidade ainda é o grande segredo para a construção da marca.”
E para que todo o trabalho continue sendo realizado de forma plena, mesmo em meio à pandemia, a Kifrango tem como foco a melhora em vários processos.
Kifrango
Elder Marim ressalta a eficiência logística da empresa para alcançar milhares de pontos de venda Crédito: Proteinorte/Divulgação
“Quando passamos por dificuldades onde a solução não depende de nós, é muito importante estar próximo das pessoas, trabalhar a comunicação interna, treinamentos, palestras, melhoria e adequação de processos. A pandemia está sendo um desafio gigantesco para nós que somos de um segmento que não pode parar. Precisamos da ajuda de todos para que as coisas funcionem de forma segura. Cada um tem que cuidar não só de si, mas também do próximo”, ressaltou.

A KIFRANGO

O reconhecimento e a confiança dos capixabas na Kifrango são frutos da história e da estrutura da Proteinorte. Fundada em 1976, a Proteinorte tem capacidade para abate de até 150 mil aves por dia.
Todos os frangos são alimentados com minerais orgânicos, que são 100% vegetais e saudáveis e constituem-se na forma mais próxima possível dos elementos encontrados na natureza, facilitando a absorção dos nutrientes de forma saudável e natural. São livres de contaminações com metais pesados, dioxinas e PCBs – substâncias cancerígenas aos seres humanos. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

Clique aqui e faça download do vídeo.

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