Inovação e qualidade estão na vitrine do primeiro mall do ES

Shopping Vitória adotou novas estratégias para garantir o atendimento dos clientes com segurança durante a pandemia Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Primeiro mall do Espírito Santo, inaugurado há 28 anos, o Shopping Vitória se mantém em evidência. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, novas estratégias foram adotadas para garantir o atendimento dos clientes com segurança.

O reconhecimento por todo o esforço e pela qualidade dos serviços se traduz no primeiro lugar no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta, na categoria “Shopping”.

As adversidades decorrentes da pandemia foram superadas com planejamento e investimento em tecnologia. O Shopping Vitória se adaptou às novas regras de convivência estipuladas durante a crise sanitária e continuou oferecendo uma marcante experiência ao público que visita o espaço.

Esse fato, inclusive, é destacado pelo diretor do empreendimento, Raphael Brotto. Segundo ele, o foco nas medidas de proteção, aliado à tecnologia, foi importante para a preservar a identificação do consumidor com o complexo de compras.

“O público percebe, que, além de apostar na exclusividade, inovação e qualidade dos serviços e produtos oferecidos diariamente, priorizamos a segurança de todos os lojistas, colaboradores e clientes”, ressalta.

Raphael Brotto afirma que o shopping promoveu grande investimento em medidas de prevenção, a partir de orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), adotando novas tecnologias usadas na desinfecção dos espaços e objetos do estabelecimento.

Raphael Brotto pontua que o propósito da empresa é fazer com que a experência do cliente seja única Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

“Queremos surpreender as pessoas com novas formas de atendimento, comodidade, modernidade e, principalmente, segurança”, pontua.

TECNOLOGIA COMO VALOR

Entre os diferenciais para se manter na memória dos capixabas, o Shopping Vitória considera a tecnologia indispensável. A utilização dos mais diferentes recursos, de modo a promover inovação nos serviços, é imprescindível para que a experiência do cliente seja especial.

O Shopping Vitória, frisa ele, foi pioneiro ao gerar consciência de marca com o público e, pelo resultado do Recall, demonstra que consegue manter a relevância até hoje.

“Estamos mais uma vez no patamar de empresas que marcaram a memória dos capixabas no último ano. Trabalhamos por isso o tempo todo, pois nosso propósito é que, para o cliente, estar aqui seja uma experiência única. E um dos motivos para isso é que o empreendimento sempre foi muito inovador. A tecnologia é um dos valores da empresa, e sempre buscamos inovação para nossos serviços. O que tiver de novidade, terá no Shopping Vitória”, assegura.

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA

Mas como conseguir manter o padrão de atendimento e excelência e a marca em evidência em meio às dificuldades causadas pela pandemia? Afinal de contas, desde o início do combate à doença no Estado, ainda em março de 2020, foram mais de 70 dias de portas fechadas, com inúmeras restrições de circulação, protocolos sanitários e outras obrigações.

O diretor do empreendimento elenca uma série de medidas adotadas para ter ainda mais força e reconhecimento do público.

“Durante todo esse período, realizamos um trabalho permanente de comunicação com o público via imprensa, mídia e redes sociais para informar todos os procedimentos de segurança que estão sendo tomados, garantindo a confiança dos clientes, lojistas e colaboradores. O Shopping Vitória trabalha com mais de 70 medidas de prevenção à pandemia, adotadas com a Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) e os outros empreendimentos do Brasil, com aval do hospital Albert Einstein”, ressalta.

Junto de todas as medidas tomadas, a tecnologia entrou em ação mais uma vez, estreitando ainda mais a relação com os clientes. A criação do marketplace – no endereço www.shoppingvitoria.com – possibilitou ao público a realização de suas compras virtualmente, usando boleto ou cartão de crédito, com garantias de parcelamentos e outros benefícios.

“Também já trabalhamos com um drive-thru, e muitos lojistas estão realizando vendas através de agendamentos e outras plataformas. O on-line é mais uma plataforma de vendas que oferecemos aos lojistas. É uma forma de levar o Shopping Vitória aonde o cliente estiver”, sustenta.

O EMPREENDIMENTO

O Shopping Vitória conta hoje com 14 lojas-âncoras e grifes nacionais e internacionais. As operações totalizam mais de 380 unidades entre lojas, restaurantes, estandes, quiosques e uma praça de alimentação com várias opções gastronômicas.

Além disso, dispõe de um leque de serviços que inclui academia, agência de turismo, casa de câmbio, agência bancária, casa lotérica, salão de beleza, empréstimo de cadeira de rodas e scooters, barbearia, esmalteria, sapataria, chaveiro, serviços automotivos, centro médico e odontológico, clínica de estética, padaria, pet shop e espaço família.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas