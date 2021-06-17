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Recall de Marcas 2021

Cursos para um novo posicionamento no mercado

Senai é reconhecido pela qualidade na formação profissionalizante e, no segundo semestre, apresenta duas novidades em áreas de tecnologia

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:22

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:22
Senai
O Senai-ES oferece cursos de qualificação que podem auxiliar o público em busca de recolocação profissional Crédito: Senai/Divulgação
A pandemia transformou o mercado de trabalho e influenciou uma nova forma de atuação das empresas e dos trabalhadores das mais diversas áreas. Atento às mudanças, o Senai-ES oferece cursos de qualificação que podem auxiliar quem busca uma recolocação profissional ou aperfeiçoamento na atividade atual.
Na 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta, a instituição conquistou o primeiro lugar no segmento “Curso Técnico Profissionalizante”. O resultado foi comemorado pela coordenadora de Educação Profissional do Senai-ES, Aline Fernandes de Oliveira.
“Em um ano tão atípico, esse reconhecimento é importante, pois temos uma marca muito forte e sempre trabalhamos para ofertar o melhor curso possível. Sempre estamos investindo em capacitação e infraestrutura.”
A coordenadora aponta que a instituição observou dois momentos diferentes provocados pela crise da Covid-19. Em um, as pessoas ficaram desempregadas porque fecharam as empresas em que atuavam. No outro, comerciantes e lojistas também tiveram de mudar o foco. Sem renda, muitos migraram para o mercado informal.
“Por ter muita mão de obra disponível, o mercado está sendo seletivo e buscando profissionais qualificados. O Senai entra ofertando esses cursos para a pessoa ter determinada qualificação e para quem está no mercado informal e quer trabalhar de forma qualificada.”
Senai - coordenadora de Educação Profissional do Senai-ES, Aline Fernandes de Oliveira
Na avaliação de Aline Oliveira, o mercado está sendo seletivo e buscando profissionais qualificados Crédito: Senai/Divulgação
Para o segundo semestre deste ano, Aline de Oliveira conta que o Senai-ES vai lançar, em duas áreas novas de expansão, os cursos de Tecnologia em Internet das Coisas (ou Técnico em IoT) e Tecnologia de Cibersistemas para Automação.
O Senai-ES tem sede em oito municípios, mas também atua em parceria com prefeituras para ampliar a oferta.Mais informações podem ser acessadas no endereço loja.mundosenai.com.br/es/. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

Clique aqui e faça download do vídeo.

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