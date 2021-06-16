Reconhecimento do público em dose dupla

A farinha de trigo Regina, da Buaiz Alimentos, ficou em primeiro lugar no ranking da categoria Crédito: Leo Roza - Tasty Click/Divulgação

No momento de fazer uma massa ou preparar um bolo, tem um ingrediente que não pode faltar: a farinha de trigo. Presente em receitas doces ou salgadas, a marca Regina é a campeã na memória dos capixabas. Como resultado, conquistou o primeiro lugar da categoria na pesquisa Recall de Marcas Rede Gazeta.

A Regina integra o portfólio da Buaiz Alimentos, que trabalha intensamente para ampliar ainda mais a qualidade de seus produtos e, consequentemente, a satisfação do cliente.

Completando 80 anos em 2021, a empresa alia experiência ao anseio de aperfeiçoamento constante e se consolida na proximidade com o público, como explica a gerente de Marketing da companhia, Karla Simonetti.

“Ter uma marca consolidada, como a farinha de trigo Regina, não nos paralisa. Pelo contrário, acompanhar o ritmo e as tendências de mercado, mantendo um movimento de renovação – seja de embalagens, de comunicação, seja de produtos –, dita o tom da nossa atuação e contribuiu para o sucesso e o reconhecimento do nosso público”, avalia.

Para Karla Simonetti, o resultado do Recall 2021 demonstra mais uma vez a relação de confiança e de afeto que a empresa criou com os clientes e como o trabalho é comprometido com a excelência dos produtos.

E o reconhecimento não para por aí. Além da farinha de trigo Regina, em primeiro lugar, a Número Um, também da Buaiz Alimentos, conquistou a segunda colocação.

Eduarda Buaiz destaca o investimento permanente realizado pela empresa Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Tudo isso faz parte de um longo processo de aproximação com o público, mesmo em tempos de pandemia. A diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, explica que a empresa buscou ferramentas de contato direto com os clientes para manter a credibilidade e a confiança, apesar da necessidade do distanciamento físico. Nesse período, as redes sociais foram grandes aliadas.

“Tivemos que nos reinventar em várias frentes para manter a relação com nossos clientes. Lançamos pelas redes sociais da Buaiz Alimentos uma programação de lives, com geração de conteúdo de receitas, pensando nas novas configurações das famílias, no novo momento em que as pessoas estão mais em casa e que estar junto ganha ainda mais sentido”, detalha.

INVESTIMENTO CONSTANTE

Mesmo com o sucesso e o reconhecimento alcançados, os investimentos em melhorias não param. Ainda que muitos setores da sociedade continuem enfrentando as dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus, a Buaiz Alimentos segue alinhada ao aumento da produtividade e da qualidade dos produtos, pontos destacados por Eduarda Buaiz.

“Com foco na modernização da estrutura, estamos iniciando, por exemplo, a restauração, reforma e revitalização dos silos para armazenamento da farinha de trigo, localizados no Centro de Vitória, tornando ainda mais moderno o nosso parque industrial”, revela.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Além do investimento em infraestrutura, a Buaiz Alimentos dedica atenção ao campo tecnológico, com relação direta entre as duas áreas. A inovação se tornou ponto fundamental nos processos da empresa, e os resultados começam a aparecer.

Eduarda Buaiz conta que já está em fase de implementação uma solução desenvolvida por uma startup capixaba, a Tractian, que garante o monitoramento de máquinas no moinho, em tempo real, com foco na manutenção preditiva. O dispositivo, segundo ela, confere mais confiabilidade ao processo, agilizando a análise de informações e evitando paradas na produção, o que impacta positivamente a produtividade.

"Nossos investimentos em tecnologia são permanentes e buscam inserir, cada vez mais, a Buaiz Alimentos na indústria 4.0. O uso dessa solução capixaba reforça também nossa parceria com fornecedores locais, e a experiência tem sido bastante positiva" Eduarda Buaiz - Diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos

80 ANOS: COMEMORAÇÃO E NOVIDADES

No ano em que completa 80 anos de atividades, a Buaiz Alimentos concluiu um ciclo de investimentos com melhorias em todos os setores de produção.

A empresa empregou R$ 80 milhões na construção de novos espaços – uma fábrica de mistura para bolos, um centro de distribuição, uma recepção de grãos, um estacionamento –, além da expansão da capacidade de moagem de trigo e toda a reforma do prédio matriz. O projeto foi totalmente integrado e envolveu modificações em toda a estrutura da fábrica, no Centro de Vitória, para possibilitar melhorias logísticas e de mobilidade.

Esses investimentos vêm acompanhados de novidades para os clientes. Eduarda Buaiz destaca que os produtos já contam com o selo comemorativo de 80 anos em suas embalagens da linha doméstica, e novos produtos e sabores na linha de mistura para bolos serão lançados no segundo semestre.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas