Loja de tintas abre novas unidades e fortalece e-commerce

Em meio à pandemia, a empresa inaugurou duas lojas na Grande Vitória Crédito: Politintas/Divulgação

As pessoas têm passado mais tempo em casa por conta do isolamento social e, com isso, começaram a enxergar a necessidade de melhorar o ambiente onde vivem. Maior rede de lojas de tintas do Espírito Santo, a Politintas encontrou nesse momento uma excelente oportunidade de crescimento.

Em meio à pandemia, a empresa já inaugurou duas lojas na Grande Vitória neste ano, uma em Marcílio de Noronha, em Viana, e outra em Porto Canoa, na Serra, chegando a 18 unidades na região metropolitana. Paralelamente, tem concentrado esforços na sua loja on-line, que vende para todo o Brasil.

“A nossa força vem do relacionamento firmado com os nossos clientes ao longo de quase 46 anos. Por isso, seguimos com o nosso plano de expansão e temos levado as nossas lojas para mais perto dos consumidores. Ao mesmo tempo, aprimoramos a nossa loja virtual e contamos, também, com o nosso Televendas. Oferecemos múltiplos canais para atender às demandas dos clientes, tanto na venda quanto no pós-venda”, destaca o diretor executivo da Politintas, Vinicius Ventorim.

Essa estrutura omnichannel permitiu que a rede continuasse operando desde o início da pandemia e tem contribuído para excelentes resultados. “Tivemos um mês de maio incrível, com crescimento surpreendente, e a meta é alcançar um crescimento acumulado muito bom neste primeiro semestre”, pontua o empresário.

RECONHECIMENTO

Para o diretor, o reconhecimento da Politintas não é conquistado apenas com base em preços ou em qualidade. O consumidor atual, cada vez mais exigente, prefere marcas que se preocupam em levar novas sensações e experiências para a relação com o cliente.

“É assim que a Politintas trabalha. Procuramos oferecer às pessoas a melhor experiência de compra possível, especialmente por meio do nosso atendimento consultivo, que é o nosso maior diferencial. Os vendedores passam por treinamentos constantes para prestar uma consultoria completa sobre tintas e tipos de pintura. Também treinamos com frequência a nossa equipe de apoio e de entrega. Além disso, investimos sempre na variedade do mix de produtos.”

EM TEMPOS DE PANDEMIA

Líder absoluta do Recall de Marcas Rede Gazeta, aparecendo em primeiro lugar desde que a categoria “Loja de Tintas” foi criada, há 18 anos, a Politintas realiza um forte e consistente planejamento de marketing, com investimentos constantes em comunicação.

Vinicius Ventorim ressalta que a Politintas está sempre atenta ao que o público precisa Crédito: Politintas/Divulgação

“Mas, para conquistar a confiança dos consumidores, é preciso ir além. Estamos sempre atentos ao que o nosso público precisa. Procuramos entender as recorrentes mudanças de comportamento da sociedade e proporcionar experiências diferenciadas para manter um modelo de negócio atrativo tanto agora quanto para o pós-pandemia”, afirma.

NOVO SERVIÇO

Sempre inovando, a Politintas lançou uma ferramenta on-line para facilitar a busca por pintores e outros profissionais qualificados: o “Politintas Indica”. Basta o cliente acessar o endereço www.politintas.com.br/politintasindica, informar a cidade onde será realizado o trabalho e selecionar o serviço que necessita.

Há diversas opções de atividades, como arte em grafitti/spray, pintura básica (parede interna, externa e janelas), efeitos especiais (cimento queimado e mármore), pintura de estacionamentos e quadras, impermeabilização de superfícies e muitas outras.

A plataforma também tem uma aba exclusiva para os profissionais que desejam se cadastrar e oferecer os seus serviços.

MELHOR PARA TRABALHAR

A valorização dos colaboradores e a manutenção de um ambiente saudável de trabalho sempre foram compromissos da Politintas com a sua equipe. E esse cuidado dedicado ao público interno tem trazido bons resultados ao longo dos anos.

Um deles é a quinta certificação consecutiva concedida pelo Instituto Great Place to Work (GPTW) para empresas que se destacam pelas boas práticas no ambiente de trabalho. Ou seja, desde 2017, a Politintas é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar, seguindo as mais eficientes práticas de gestão de pessoas, de acordo com o padrão mundial da metodologia.

“A certificação GPTW é o resultado de um esforço contínuo que praticamos desde que a Politintas foi fundada. Vamos continuar nos empenhando para criar um ambiente de trabalho cada vez melhor, contribuindo para o desenvolvimento de profissionais mais felizes”, finaliza Ventorim.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas