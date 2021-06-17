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Recall de Marcas 2021

Centro de diagnóstico diversifica serviços

O Multiscan, reconhecido pela excelência em sua área de atuação e trabalho humanizado, oferece novas opções ao público

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:26

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:26

Multiscan - Praia da Costa, em Vila Velha
O Multiscan criou há pouco mais de 30 dias uma área estratégica para projetos Crédito: Multiscan/Divulgação
Em 30 anos de trabalho dedicado a levar aos pacientes medicina diagnóstica de alta qualidade, o Multiscan busca oferecer novas opções ao público, diversificando serviços e ampliando o atendimento.
Com certificação ONA 2, que evidencia a qualidade assistencial e os protocolos clínicos, o centro de diagnóstico respondeu com prontidão às normas sanitárias estabelecidas na pandemia.
“Instalamos um atendimento drive-thru no estacionamento da unidade na Praia do Canto para fazer o diagnóstico do RT-PCR (exame que detecta a Covid-19) e estendemos o nosso atendimento até as 22h. Aumentamos nossas agendas para a realização de tomografia de tórax e reduzimos o prazo da entrega dos laudos”, pontua a diretora administrativa, Cristina Reis.

O Multiscan, que integra o grupo Alliar, criou, há pouco mais de 30 dias, a Diretoria Médica Laboratorial, uma área estratégica para projetos.
“Seguimos em expansão com o Cartão Aliança, com acesso a vários serviços de saúde. Nossa proposta é ofertá-lo para pessoas e empresas que buscam alternativas aos serviços de medicina privada, sem deixar de lado a qualidade aliada a um preço justo”, ressalta.
Essas e outras iniciativas fazem do Multiscan uma referência e líder no Recall de Marcas Rede Gazeta na categoria “Clínica de Diagnóstico por Imagem”.
Segundo Hiram Augusto Nogueira, diretor médico do Multiscan, equipamentos modernos e equipe formada por médicos com grande expertise e colaboradores com paixão pelo que fazem, além de um atendimento humanizado, fizeram a diferença nesse resultado.
“Cabe um destaque ao reconhecimento que conquistamos por toda a classe médica, pela excelência nos diagnósticos.” u

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

Clique aqui e faça download do vídeo.

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