Reconhecimento por ensino rápido, eficaz e moderno

Aprender um novo idioma é um diferencial para enriquecer o currículo, e buscar uma instituição de qualidade e reconhecida pelo público traz inúmeros benefícios. Nesse quesito, a Wizard foi a mais lembrada na categoria “Escola de Idiomas” no Recall de Marcas Rede Gazeta.
A metodologia e os recursos aplicados são atrativos da empresa, segundo Kleber Schimidt, sócio-proprietário de seis unidades da Wizard na Grande Vitória.
“Somos referência por conta da metodologia Wizard, marcada pelo aprendizado rápido. Aqui, os alunos não têm tempo a perder. Além da conversação, temos um material didático inovador. Contamos com uma plataforma exclusiva de atendimento, da empresa britânica Pearson. O recurso disponibiliza audiovisual e também atendimentos em grupos”, detalha Kleber.
Na Wizard, pessoas de todas as idades – desde os 4 anos – podem encontrar a infraestrutura necessária para se tornarem fluentes em inglês ou em outros cinco idiomas.
Com 30 anos de história, ser a marca mais lembrada no Estado vai ao encontro da dedicação empregada em vários locais para tornar a Wizard a maior rede de ensino de idiomas do mundo, de acordo com Gustavo Calvo Jeronimo, sócio-proprietário de outras quatro unidades da escola na Grande Vitória.
“Isso é resultado de uma marca bem trabalhada e da força do nosso método. Ficamos honrados por ter esse reconhecimento em uma premiação com credibilidade, feita por uma empresa de grande abrangência no Estado”, comemora.
Além das aulas presenciais, a escola tem o formato on-line: Wizard ON. Esse foi o carro-chefe para manter a marca em evidência na pandemia, e que deve ser mantido devido ao sucesso.
“A plataforma traz ferramentas de qualidade, não perdendo interação com os alunos e conseguindo trabalhar o aprendizado, além de professores dedicados para acompanhá-los ao vivo”, assegura Gustavo.
Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas
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