Reconhecimento por ensino rápido, eficaz e moderno

Passo importante para a carreira profissional, dominar outro idioma é um caminho que pode ser facilitado em turmas da Wizard Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay

Aprender um novo idioma é um diferencial para enriquecer o currículo, e buscar uma instituição de qualidade e reconhecida pelo público traz inúmeros benefícios. Nesse quesito, a Wizard foi a mais lembrada na categoria “Escola de Idiomas” no Recall de Marcas Rede Gazeta.

A metodologia e os recursos aplicados são atrativos da empresa, segundo Kleber Schimidt, sócio-proprietário de seis unidades da Wizard na Grande Vitória.

“Somos referência por conta da metodologia Wizard, marcada pelo aprendizado rápido. Aqui, os alunos não têm tempo a perder. Além da conversação, temos um material didático inovador. Contamos com uma plataforma exclusiva de atendimento, da empresa britânica Pearson. O recurso disponibiliza audiovisual e também atendimentos em grupos”, detalha Kleber.

Na Wizard, pessoas de todas as idades – desde os 4 anos – podem encontrar a infraestrutura necessária para se tornarem fluentes em inglês ou em outros cinco idiomas.

Com 30 anos de história, ser a marca mais lembrada no Estado vai ao encontro da dedicação empregada em vários locais para tornar a Wizard a maior rede de ensino de idiomas do mundo, de acordo com Gustavo Calvo Jeronimo, sócio-proprietário de outras quatro unidades da escola na Grande Vitória.

“Isso é resultado de uma marca bem trabalhada e da força do nosso método. Ficamos honrados por ter esse reconhecimento em uma premiação com credibilidade, feita por uma empresa de grande abrangência no Estado”, comemora.

Além das aulas presenciais, a escola tem o formato on-line: Wizard ON. Esse foi o carro-chefe para manter a marca em evidência na pandemia, e que deve ser mantido devido ao sucesso.

“A plataforma traz ferramentas de qualidade, não perdendo interação com os alunos e conseguindo trabalhar o aprendizado, além de professores dedicados para acompanhá-los ao vivo”, assegura Gustavo.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas