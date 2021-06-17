Busca pelo novo imprime sucesso de gráfica

Cristhine Samorini conta que, apesar da tradição, a Grafitusa sempre busca inovar Crédito: Breno Denicoli | Divulgação

Maior parque gráfico do Estado, qualidade nos produtos, eficiência na entrega e inovação. Valores que fazem da Grafitusa um sucesso no universo da indústria gráfica após um século de história. Portanto, não é por acaso que a empresa conquistou o primeiro lugar da categoria no Recall de Marcas Rede Gazeta.

Segundo a diretora comercial da gráfica, Cristhine Samorini, nenhuma empresa resiste ao tempo se não tiver a confiança de clientes e fornecedores e, sobretudo, um forte compromisso com a qualidade. A Grafitusa completou 100 anos em 2020.

“Soubemos enfrentar as transformações ao longo das décadas e caminhar sempre à frente, inovando e trazendo para o Espírito Santo as principais tendências do setor gráfico ao redor do mundo.”

Olhar para o futuro é um dos diferenciais da empresa, que tem a capacidade de se adaptar e também de apontar novos caminhos.

“Investir em sustentabilidade quando o assunto ainda era incipiente no país, investir em tecnologias de primeira linha na Alemanha ou apostar nos canais digitais para alcançar mercados ainda maiores em todo o país. Essa constante busca pelo novo foi o que nos trouxe até aqui”, pontua Cristhine Samorini.

Para enfrentar adversidades provocadas pela pandemia, a Grafitusa reviu planejamentos, mas já tinha vantagens de sua visão de vanguarda.

“Graças aos protocolos sanitários rígidos que adotamos, conseguimos manter nossa produção e continuar entregando com qualidade e segurança aos clientes. Nossa migração para o universo digital ocorreu no início dos anos 2000, então toda nossa estrutura de vendas e de produção estava apta a garantir um atendimento ágil”, revela a diretora comercial.

E o clima para próximas ações é de otimismo, acreditando no avanço da vacinação e na recuperação econômica do país. “Temos dedicado esforços especiais ao setor de embalagens. Em um universo tão digitalizado, é o papel que torna tangível a experiência de compra do cliente e agrega valor à marca”, finaliza.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas