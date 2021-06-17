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Recall de Marcas 2021

Busca pelo novo imprime sucesso de gráfica

Com um século de história, Grafitusa tem tradição, mas está sempre atenta às principais tendências do setor

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:36

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:36

A industrial Cristhine Samorini, da Grafitusa, presidirá a Findes de 2020 a 2023
Cristhine Samorini conta que, apesar da tradição, a Grafitusa sempre busca inovar Crédito: Breno Denicoli | Divulgação
Maior parque gráfico do Estado, qualidade nos produtos, eficiência na entrega e inovação. Valores que fazem da Grafitusa um sucesso no universo da indústria gráfica após um século de história. Portanto, não é por acaso que a empresa conquistou o primeiro lugar da categoria no Recall de Marcas Rede Gazeta.
Segundo a diretora comercial da gráfica, Cristhine Samorini, nenhuma empresa resiste ao tempo se não tiver a confiança de clientes e fornecedores e, sobretudo, um forte compromisso com a qualidade. A Grafitusa completou 100 anos em 2020.
“Soubemos enfrentar as transformações ao longo das décadas e caminhar sempre à frente, inovando e trazendo para o Espírito Santo as principais tendências do setor gráfico ao redor do mundo.”
Olhar para o futuro é um dos diferenciais da empresa, que tem a capacidade de se adaptar e também de apontar novos caminhos.
“Investir em sustentabilidade quando o assunto ainda era incipiente no país, investir em tecnologias de primeira linha na Alemanha ou apostar nos canais digitais para alcançar mercados ainda maiores em todo o país. Essa constante busca pelo novo foi o que nos trouxe até aqui”, pontua Cristhine Samorini.
Para enfrentar adversidades provocadas pela pandemia, a Grafitusa reviu planejamentos, mas já tinha vantagens de sua visão de vanguarda.
“Graças aos protocolos sanitários rígidos que adotamos, conseguimos manter nossa produção e continuar entregando com qualidade e segurança aos clientes. Nossa migração para o universo digital ocorreu no início dos anos 2000, então toda nossa estrutura de vendas e de produção estava apta a garantir um atendimento ágil”, revela a diretora comercial.
E o clima para próximas ações é de otimismo, acreditando no avanço da vacinação e na recuperação econômica do país. “Temos dedicado esforços especiais ao setor de embalagens. Em um universo tão digitalizado, é o papel que torna tangível a experiência de compra do cliente e agrega valor à marca”, finaliza. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

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