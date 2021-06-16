Lembrança que está na mente e na casa das famílias

O arroz Sepé é uma marca gaúcha, da Cotrisel, que conquistou o público do Espírito Santo Crédito: Cotrisel/Divulgação

A manutenção da qualidade do produto, o comprometimento com o abastecimento e a logística detalhadamente traçada para que o alimento continue chegando à mesa dos capixabas. Esses são alguns dos compromissos assumidos pela Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), do Rio Grande do Sul, mais conhecida pela marca Sepé. Neste ano, mais uma vez, o Arroz Sepé continua em evidência no Recall de Marcas Rede Gazeta.

“Modernizamos toda a nossa estrutura, seja na indústria, adquirindo novos equipamentos e reforçando o controle de qualidade, seja na comercialização e negociação, garantindo a entrega e aplicando preços de acordo com o mercado”, pontua o diretor financeiro da Cotrisel, Pedro Milton Bolzan de Franceschi.

O Arroz Sepé está há mais de 30 anos no mercado capixaba. Somente em 2020, cerca de 1,7 milhão de fardos do produto foram comercializados no Estado. “Sempre comentamos que o Espírito Santo é a segunda casa do Arroz Sepé, pois temos um relacionamento muito positivo com os nossos clientes e consumidores”, salienta.

Pedro Milton Bolzan de Franceschi ressalta os investimentos em tecnologia para a cooperativa oferecer produtos de qualidade Crédito: Cotrisel/Divulgação

Franceschi frisa que o compromisso com a qualidade é um dos diferenciais da empresa: “Queremos sempre atender às necessidades do consumidor e, para isso, investimos em tecnologia para oferecer o melhor produto possível. Essa lembrança mostra que estamos no caminho certo”.

PANDEMIA

Mesmo em meio à pandemia, ele avalia que 2020 foi um ano positivo, marcado pelo recorde de produção de mais de 4,5 milhões de fardos industrializados do grão. “Temos certeza de que o nosso compromisso com o abastecimento de alimento no país é uma das formas de manter a referência. Apesar das limitações, nossas indústrias não pararam os seus processos de produção”, observa.

Além do cuidado com os funcionários para evitar que as indústrias parassem e, consequentemente, acontecesse um desabastecimento do Arroz Sepé, o último ano registrou a execução de novos investimentos em comunicação estratégica e em equipamentos para aumentar a qualidade dos produtos da Cotrisel.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas