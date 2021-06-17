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Recall de Marcas 2021

Liderança entre planos de saúde há 29 anos

Unimed Vitória se destaca na categoria desde a primeira edição do Recall. Atendimento e recursos terapêuticos são referências

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:24

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:24
Unimed
Unimed Vitória tem hospital próprio e variados serviços de saúde para a população Crédito: Unimed/Divulgação
Compromisso com o atendimento mais próximo, humano e empático, sintonia com os avanços da ciência, atualização de protocolos de saúde e, não menos importante, equipamentos e recursos terapêuticos, para ampliar o leque de opções ao cliente com o que há de mais novo em assistência.
São esses os principais fatores, nas palavras do diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, que conferem à empresa o primeiro lugar na categoria “Plano de Saúde” no Recall de Marcas Rede Gazeta.
“Há 29 anos, desde a primeira edição do Recall de Marcas, a Unimed Vitória é a mais lembrada quando o capixaba pensa em plano de saúde. Para nós, isso se deve a um trabalho que preza, acima de tudo, pelo bem-estar dos seus clientes”, pontua Fernando Ronchi.
A principal característica, acrescenta o presidente, é o jeito de cuidar da Unimed Vitória: um estilo que se apresenta no dia a dia da rede de atendimento, pelas mãos de um brilhante corpo clínico, reconhecido por seus profissionais competentes e pela qualidade dos serviços prestados.
“O olhar humanizado, a atenção com cada paciente e a constante sintonia com as mais recentes atualizações da medicina são alguns dos principais fundamentos da cooperativa e formam base sólida para nossa reputação e imagem diante da população do Estado, que nos reconhece como referência no mercado de planos de saúde”, sustenta.

NOVO MOMENTO

É preciso transformar a crise em oportunidade de melhoria, e até crescer e se reposicionar no mercado. No caso da pandemia do novo coronavírus, a área da saúde foi a mais afetada e vive tempos extremos, que exigem respostas rápidas. Para Fernando Ronchi, estar pronto para se reinventar e ouvir os clientes são dois atributos essenciais para o sucesso de qualquer serviço.
“É assim que conseguimos conhecer de perto suas novas necessidades, e atualizar serviços para atendê-los o melhor possível. Durante a pandemia, implantamos, por exemplo, o serviço de teleconsulta, que já fez mais de 45 mil atendimentos. As consultas virtuais oferecem mais segurança para o paciente, que não precisa sair de casa para ter o atendimento médico.”
Unimed - Fernando Ronchi, diretor-presidente
Na opinião de Fernando Ronchi, as soluções criadas para adequar as nossas vidas à nova realidade chegaram para ficar Crédito: Unimed/Divulgação
Uma das lições importantes que a pandemia deixou para a Unimed Vitória, segundo o presidente, foram as soluções criadas para se adequar ao “novo normal”.
Os protocolos de biossegurança e a forma como os atendimentos e procedimentos eram realizados precisaram ser revistos. Tais mudanças, no entanto, não devem ser passageiras.
“A pandemia pegou a todos nós de surpresa. No entanto, este mais de um ano de guerra contra a Covid-19 tem sido de aprendizado e fortalecimento. As soluções criadas para adequar as nossas vidas à nova realidade chegaram para ficar. Os protocolos de atendimento e distanciamento certamente irão nos acompanhar durante muito tempo, e vamos inovar e nos reinventar sempre que for preciso.”

PROJETOS

Para se manter em posição de destaque na mente e no coração dos capixabas, a Unimed Vitória investiu em novos projetos em 2021. A começar pela ampliação do programa de inovação Pulsar, dedicado a potencializar a inovação na cooperativa através de parcerias para acelerar e desenvolver novas iniciativas. O objetivo do Pulsar também é disseminar a cultura de inovação dentro e fora de sua rede.
Fernando Ronchi diz que desde 2020 o programa é trabalhado em parceria com o Findeslab e, em 2021, novas conexões estão sendo criadas com hubs de inovação.
Outra mudança foi a ampliação no investimento em canais digitais, aprimorando esses pontos de comunicação do cliente com a Unimed Vitória. Foram disponibilizados novos serviços no aplicativo, tais como transcrição de exames, acompanhamento de autorizações, histórico de utilização e teleconsulta.
“Está em fase de desenvolvimento e implantação uma ferramenta que irá utilizar a Inteligência Artificial para atuar no processo de regulação e auditoria médica da Unimed Vitória. A partir de algoritmos preditivos, vamos melhorar a jornada de segurança do paciente com agilidade e resolutividade”, revela Fernando Ronchi. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

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