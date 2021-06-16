Mix de tradição e inovação vira receita de sucesso

O público capixaba tem uma relação afetiva com a Chocolates Garoto Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

Com mais de 90 anos de tradição, a Chocolates Garoto é uma das marcas mais lembradas e reconhecidas pelo público capixaba como autenticamente da terra. E como tradições devem ser seguidas, mais uma vez a empresa foi a ganhadora na categoria “Chocolate” no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta.

“A Chocolates Garoto tem uma relação muito próxima com os consumidores. Por ser uma marca genuinamente brasileira e capixaba, criou essa ligação afetiva. Temos uma grande tradição, mas buscamos sempre inovar para atender a todas as demandas do nosso público”, destaca o diretor da fábrica, Michey Piantavinha.

Em um ano atípico por conta da pandemia, as empresas precisaram se movimentar para continuar ativas no imaginário do público. E procurando sempre sair da zona de conforto dos produtos já marcantes no paladar do consumidor – como Serenata de Amor, Talento e Baton –, a empresa segue se aprimorando.

“Estamos com lançamentos que acabaram de sair do forno: três novas versões de Talento Dark (Menta, Laranja e Café) e tabletes Alô Doçura e Serenata de Amor. Em breve também, o nosso icônico Serenata de Amor estará em embalagem reciclável, fortalecendo nosso compromisso com o meio ambiente”, detalha o diretor.

Além das novidades na linha de produtos, as mudanças ocorrem em outras áreas. Na fábrica, por exemplo, interferem diretamente na produção e na estrutura visual da marca, inclusive com nova fachada.

Michey Piantavinha diz que a empresa procura sempre inovar no portfólio e oferecer novas experiências ao consumidor Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

“A Garoto também investe constantemente nos negócios para trazer inovações de portfólio e de experiências para o consumidor, modernização e ampliação da fábrica, entre outras frentes. Investimos em uma nova linha que ficou pronta no primeiro trimestre deste ano e estamos trabalhando em toda a identidade visual da fábrica”, pontua.

Para Michey, o diferencial da marca é a conexão criada com os consumidores. “Temos uma longa história. Apostamos em novidades, mas sempre mantendo a tradição que já é conhecida.”

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas