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Recall de Marcas 2021

Bom tempero do Estado para todo o país

O sal Globo, que está no gosto popular, agora vai ter uma linha gourmet exportação. Marca já tem presença nos Estados Unidos

Publicado em 

16 jun 2021 às 01:24

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 01:24

Sal Globo
A  Brasisal Alimentos, detentora da marca Globo, participa de todo o processo de produção do sal Crédito: Sal Globo/Divulgação
Essencial na hora de preparar as refeições, o sal tem o poder de dar mais “corpo” aos pratos e realçar outros sabores. A marca Globo, que domina esse segmento, caiu no gosto dos brasileiros há mais de 50 anos e é comercializada em todos os Estados. Além disso, leva o nome do Espírito Santo para o mercado internacional, com forte presença nos Estados Unidos.
Mesmo sendo um nome consolidado, o sal Globo não para de investir. A diretora da Brasisal Alimentos (detentora da marca), Maria Izabel Braga Ferlin, destaca que, com a implantação de uma nova refinaria da marca, a capacidade de produção aumentou e já há projetos em vista.
“É a garantia da prosperidade diante dos nossos investimentos. Agora, mais do que nunca, mesmo em um cenário desafiador, vamos trabalhar dobrado. Em breve, estaremos no mercado com nossa linha Sal Globo gourmet exportação. São produtos diferenciados para atender a ideais culinários e gastronômicos, com técnicas específicas e ingredientes especiais atrelados ao sal. São diversidades que só quem faz parte do processo de produção consegue oferecer com excelência e confiança”, ressalta Maria Izabel.
Sal Globo - diretora da Brasisal Alimentos (detentora da marca), Maria Izabel Braga Ferlin
Maria Izabel Braga Ferlin revela que a empresa vai colocar no mercado um produto gourmet Crédito: Sal Globo/Divulgação
Essa postura empreendedora faz do sal Globo, mais uma vez, o campeão do Recall de Marcas no seu segmento.
Para Maria Izabel, o reconhecimento acontece justamente pelo diferencial que a marca apresenta através de um produto do cotidiano.
“Fazemos parte de todo o processo: a captação da água do mar, o caminho das águas até a cristalização, a colheita do sal, o refino, o envasamento e a distribuição. Com isso, conseguimos excelência, diversidade, logística, garantia de qualidade e, consequentemente, a confiança dos clientes”, pontua a diretora, acrescentando que, na pandemia, todo o processo de produção foi adequado aos protocolos de segurança. 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

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