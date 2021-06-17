Farmácia dá crédito para cliente não se descuidar da saúde

A Rede Farmes dispõe de um programa de benefícios para os clientes Crédito: Rede Farmes/Divulgação

Em um cenário marcado pela pandemia do novo coronavírus, cuidar da saúde tem sido uma demanda urgente. Empresas que oferecem esse tipo de serviço com qualidade, respeito e preço acessível ganham a preferência do consumidor. Foi assim que a Rede Farmes conquistou o primeiro lugar em seu segmento na 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta.

A rede associativa do varejo farmacêutico foi a mais lembrada pelos entrevistados na categoria “Farmácia/Drogaria”. O presidente da Rede Farmes, Marcelo Frisso, atribuiu o resultado positivo ao trabalho desenvolvido nas 145 lojas distribuídas nos municípios de norte a sul do Espírito Santo. A empresa genuinamente capixaba atua no mercado desde 1997.

“Esse resultado é fruto de muito trabalho. Estamos nos consolidando dentro do projeto proposto, que é oferecer um serviço varejista com a estrutura e atendimento de rede. Estamos perto do público. Com a pandemia, o comércio dos bairros foi intensificado, pois os shoppings e grandes centros comerciais ficaram fechados. Mantivemos nossos serviços e atendimento focados em nossos consumidores desde o início”, ressaltou.

Como diferencial, o presidente cita as ações que oferecem facilidades, sobretudo de crédito, para os consumidores que tiveram redução salarial ou perderam o emprego por causa da crise econômica provocada pela Covid-19. Uma das medidas foi a criação do programa de benefícios CredFarmes, lançado em 2020, que permite ao cliente comprar com crédito e ter descontos exclusivos.

Quem está apto a participar possui vantagens como crédito inicial de R$ 180, parcelamento das compras em até três vezes e possibilidade de pagamento do valor em até 40 dias. Segundo informou o presidente, o programa pode gerar limite de compra até para quem tem o nome incluído nos serviços de proteção ao crédito.

“O limite de compra vai subindo à medida que o consumidor vai quitando as compras. A ideia inicial era gerar crédito para quem tem pouca renda ou perdeu a renda nesse último ano. Outro fato observado é que muita gente passou a trabalhar no mercado informal e tem dificuldade de comprovar a renda. Também atendemos esse público”, afirmou.

Os interessados podem acessar o site da Rede Farmes, ir à área do CredFarmes, preencher as informações solicitadas e aguardar o contato para finalização do cadastro, ou, então, passar em uma das unidades e apresentar o CPF e um documento de identificação com foto, tais como carteira de identidade ou de habilitação.

Outro foco da rede está voltado para o convênio empresarial, quando os colaboradores de empresas do Estado podem adquirir os produtos das lojas da Rede Farmes com a possibilidade de pagamento mediante desconto em folha. Frisso explicou que a pandemia encolheu o mercado, mas afirma que os acordos estão sendo retomados.

Marcelo Frisso pontua que a Rede Farmes tem marca própria com produtos que correspondem à demanda capixaba Crédito: Rede Farmes/Divulgação

“Com a pandemia, tivemos uma diminuição, uma queda natural por inadimplência, por fechamento de empresas ou diminuição do número de funcionários. Agora estamos retomando esse crescimento. No mês de maio, voltamos ao patamar do ano passado. Agora, estamos buscando empresas de menor porte”, frisou.

SEGUNDA BANDEIRA

Para oferecer preços ainda mais acessíveis, a Rede Farmes lançou recentemente a segunda bandeira do grupo de farmácias, denominada Extra Popular. Marcelo Frisso explicou que, conforme o próprio nome sugere, as lojas oferecem produtos com preços baixos. A marca conta com oito lojas. A meta é alcançar 30 unidades até o final de 2022.

MARCA PRÓPRIA

Protetor solar; a linha capilar que contém xampu, condicionador, máscara e creme de pentear; suplementos vitamínicos. Esses são alguns dos produtos da marca própria composta por mais de 80 itens. Criada em 2013, a Bem Cuidar tem itens feitos com os mais rigorosos padrões de qualidade.

Marcelo Frisso destacou que a Bem Cuidar tem o propósito de atender à demanda identificada no mercado capixaba e oferecer mercadorias fabricadas por indústrias brasileiras. Além de seguir critérios exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os itens chegam às prateleiras com preços acessíveis.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas