Cris Samorini toma posse como prefeita de Vitória na segunda (6)

Cris Samorini é a primeira mulher a comandar a Prefeitura de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O ato no Legislativo municipal é uma formalidade porque, com a renúncia de Pazolini, automaticamente Cris assume o comando da cidade.

A Procuradoria da Câmara esclarece que, do ponto de vista jurídico, a sucessão definitiva está prevista na legislação (Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal) porque o vice foi eleito na mesma chapa e já tomou posse no início do mandato.

"Então, tecnicamente, a Câmara não 'constitui' o direito do vice ao cargo por uma nova posse. Contudo, para formalizar a solenidade (e esta é a prática das casas legislativas), o presidente da Câmara convoca sessão solene e proclama a sucessão definitiva do vice ao cargo de prefeito, convida-o a ocupar lugar de destaque no plenário, procede à leitura do dispositivo da Lei Orgânica que prevê a sucessão, e manda lavrar termo de assunção e sucessão definitiva ao cargo de prefeito", descreve.

Despedida de Pazolini

Lorenzo Pazolini foi saudado por servidores ao deixar a Prefeitura de Vitória Crédito: Instagram/Reprodução

Enquanto Cris se prepara à nova função, na tarde desta quinta-feira (2), Pazolini deixou a sede do Executivo municipal em seu último dia no cargo. Servidores se reuniram em parte das áreas internas e externas da prefeitura, para saudá-lo com aplausos e manifestações de agradecimento e apoio ao pré-candidato ao Palácio Anchieta.