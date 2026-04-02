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Cris Samorini toma posse como prefeita de Vitória na segunda (6)

Solenidade vai ser realizada na Câmara Municipal para formalizar a nova prefeita no lugar de Lorenzo Pazolini, que renunciou ao cargo para disputar as eleições

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 20:04

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 abr 2026 às 20:04
Posse do Prefeito de Viória Lorenzo Pazolini e da Vice Cris Samorini
Cris Samorini é a primeira mulher a comandar a Prefeitura de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Para formalizar seu nome à frente da Prefeitura de Vitória, Cris Samorini (PP) vai tomar posse como prefeita na próxima segunda-feira (6), na Câmara Municipal. Ela vai ocupar o lugar deixado por Lorenzo Pazolini (Republicanos), que renunciou ao cargo para disputar a eleição de outubro, na qual deve ser candidato ao governo do Espírito Santo.
A solenidade, prevista para as 17 horas conforme informações da Câmara, marca também um momento histórico: Cris será a primeira mulher prefeita de Vitória

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O ato no Legislativo municipal é uma formalidade porque, com a renúncia de Pazolini, automaticamente Cris assume o comando da cidade. 
A Procuradoria da Câmara esclarece que, do ponto de vista jurídico, a sucessão definitiva está prevista na legislação (Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal) porque o vice foi eleito na mesma chapa e já tomou posse no início do mandato.
"Então, tecnicamente, a Câmara não 'constitui' o direito do vice ao cargo por uma nova posse. Contudo, para formalizar a solenidade (e esta é a prática das casas legislativas), o presidente da Câmara convoca sessão solene e proclama a sucessão definitiva do vice ao cargo de prefeito, convida-o a ocupar lugar de destaque no plenário, procede à leitura do dispositivo da Lei Orgânica que prevê a sucessão, e manda lavrar termo de assunção e sucessão definitiva ao cargo de prefeito", descreve. 

Despedida de Pazolini

Lorenzo Pazolini se despede da Prefeitura de Vitória
Lorenzo Pazolini foi saudado por servidores ao deixar a Prefeitura de Vitória Crédito: Instagram/Reprodução
Enquanto Cris se prepara à nova função, na tarde desta quinta-feira (2), Pazolini deixou a sede do Executivo municipal em seu último dia no cargo. Servidores se reuniram em parte das áreas internas e externas da prefeitura, para saudá-lo com aplausos e manifestações de agradecimento e apoio ao pré-candidato ao Palácio Anchieta. 
Já do lado de fora do prédio da prefeitura, Pazolini fez um breve agradecimento aos servidores e, depois, saiu dirigindo um carro modelo Fiat Uno, novamento sob aplausos. "É com Deus na frente, os pés no chão e humildade que vamos percorrer o Espírito Santo e dialogar com os capixabas para construirmos um novo tempo", publicou nas redes sociais. 

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