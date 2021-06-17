Preço e qualidade: a fórmula que conquista o público

Farmácia Mônica: a empresa está ampliando uma unidade produtiva Crédito: Farmácia Mônica/Divulgação

Produtos de qualidade e preço justo, contato ainda mais próximo com os clientes e uma estrutura muito organizada. Essas são as fórmulas que, segundo os gestores da Mônica Farmácia & Manipulação, levaram a empresa a alcançar o primeiro lugar na categoria “Farmácia de Manipulação” da 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta.

O destaque alcançado nas duas edições anteriores e o trabalho desenvolvido pela empresa acabaram sendo coroados com tamanho reconhecimento, segundo a farmacêutica e gerente-geral da Mônica Manipulação, Olga Martins. Um dos segredos para a conquista foi a “reinvenção” acelerada pela pandemia do coronavírus.

O setor de televendas, que já era estruturado, foi ampliado. O uso das ferramentas digitais, como WhatsApp e redes sociais, entrou em evidência, aproximando o contato com os clientes e aumentando as vendas.

O resultado no Recall foi um termômetro de que a estratégia deu certo. “Foi um medidor de que estamos no caminho certo, rumo aos próximos anos. Muito importante ser a marca mais lembrada”, disse Olga.

E vêm novidades por aí. A Farmácia Mônica, que hoje conta com oito lojas (quatro na Serra – onde funciona a matriz –, duas em Vila Velha, uma em Cariacica e uma em Vitória), está ampliando uma unidade produtiva, o que permitirá triplicar o tamanho do laboratório. “É um projeto que dará suporte para os próximos três anos. A estrutura que estamos montando nesse laboratório fará dele o melhor do Espírito Santo”, antecipou.

Olga Martins considera muito importante ser a marca mais lembrada pelo público Crédito: Farmácia Mônica/Divulgação

Além disso, serão oferecidas manipulação veterinária e homeopatia, fazendo da Mônica uma rede completa de farmácia, que é certificada pelo Sistema Nacional de Aperfeiçoamento e Monitoramento Magistral, regido pela Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmg).

“Investimos constantemente na modernização dos equipamentos e capacitamos nossos colaboradores para cumprirem cuidadosamente cada etapa dos procedimentos”, finalizou Olga.

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas