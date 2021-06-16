Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall de Marcas 2021

Manhãs de sabor e qualidade na mesa do capixaba

Com mais de oito décadas no mercado, a Selita é referência na produção de laticínios no ES. Em setembro, inaugura parque industrial

Publicado em 

16 jun 2021 às 00:12

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 00:12

Selita - parque industrial
Parque industrial da Selita, em Cachoeiro de Itapemirim: inauguração prevista para setembro Crédito: Selita/Divulgação
Marca consolidada no Espírito Santo, a Selita está presente na mesa do capixaba de diferentes formas. Logo nas primeiras horas, no café da manhã, ou ao longo do dia, nas refeições e lanches, é possível encontrar os produtos da cooperativa. Não por acaso, foi a mais lembrada no Recall 2021 e ficou em primeiro lugar na categoria “Leite, Manteiga, Queijo e Derivados”.
Para o presidente Leonardo Cunha Monteiro, o fato de a Selita ser uma cooperativa com mais de 1.800 cooperados, formada em sua maioria por pequenos produtores, também agrega valor à marca.
“Há 83 anos, a Selita vem produzindo alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Esses atributos são reconhecidos e aprovados pelos capixabas. Aliás, ser uma empresa genuinamente capixaba é algo que nossos consumidores valorizam muito.”
Leonardo Monteiro ainda pontua que a cooperativa procura investir em sustentabilidade e práticas de apoio às comunidades onde está situado o parque industrial.
Selita - presidente Leonardo Cunha Monteiro
Leonardo Cunha Monteiro ressalta que a nova indústria vai deixar a cooperativa ainda mais competitiva no mercado de lácteos Crédito: Selita/Divulgação
Mesmo em meio à pandemia, a Selita tem planos ainda para 2021: a inauguração de um parque industrial, maior e mais moderno. O novo local traz a perspectiva de elevar a produtividade sem provocar aumento no preço ao consumidor.
“Estamos nos preparando para, a partir de setembro, inaugurar o parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim, com capacidade para receber até 850 mil litros de leite por dia. É uma fábrica moderna, sustentável em todos os nossos processos, que vai permitir melhorar ainda mais os nossos produtos para atender às necessidades de nossos consumidores”, conta o presidente.
Com essa nova indústria, ressalta Leonardo Monteiro, a Selita estará mais bem preparada e ainda mais competitiva no mercado de lácteos. “E quem ganha são os nossos cooperados e consumidores, com alimentos que fazem a diferença na mesa.” 

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas

Clique aqui e faça download do vídeo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda
Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados