Manhãs de sabor e qualidade na mesa do capixaba

Parque industrial da Selita, em Cachoeiro de Itapemirim: inauguração prevista para setembro Crédito: Selita/Divulgação

Marca consolidada no Espírito Santo, a Selita está presente na mesa do capixaba de diferentes formas. Logo nas primeiras horas, no café da manhã, ou ao longo do dia, nas refeições e lanches, é possível encontrar os produtos da cooperativa. Não por acaso, foi a mais lembrada no Recall 2021 e ficou em primeiro lugar na categoria “Leite, Manteiga, Queijo e Derivados”.

Para o presidente Leonardo Cunha Monteiro, o fato de a Selita ser uma cooperativa com mais de 1.800 cooperados, formada em sua maioria por pequenos produtores, também agrega valor à marca.

“Há 83 anos, a Selita vem produzindo alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Esses atributos são reconhecidos e aprovados pelos capixabas. Aliás, ser uma empresa genuinamente capixaba é algo que nossos consumidores valorizam muito.”

Leonardo Monteiro ainda pontua que a cooperativa procura investir em sustentabilidade e práticas de apoio às comunidades onde está situado o parque industrial.

Leonardo Cunha Monteiro ressalta que a nova indústria vai deixar a cooperativa ainda mais competitiva no mercado de lácteos Crédito: Selita/Divulgação

Mesmo em meio à pandemia, a Selita tem planos ainda para 2021: a inauguração de um parque industrial, maior e mais moderno. O novo local traz a perspectiva de elevar a produtividade sem provocar aumento no preço ao consumidor.

“Estamos nos preparando para, a partir de setembro, inaugurar o parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim, com capacidade para receber até 850 mil litros de leite por dia. É uma fábrica moderna, sustentável em todos os nossos processos, que vai permitir melhorar ainda mais os nossos produtos para atender às necessidades de nossos consumidores”, conta o presidente.

Com essa nova indústria, ressalta Leonardo Monteiro, a Selita estará mais bem preparada e ainda mais competitiva no mercado de lácteos. “E quem ganha são os nossos cooperados e consumidores, com alimentos que fazem a diferença na mesa.”

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas