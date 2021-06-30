Recall Week: semana premiou marcas mais lembradas pelos capixabas em 2021

Recall Week Rede Gazeta. Crédito: Rede Gazeta.

O Recall Week Rede Gazeta terminou no último domingo, dia 27, mas já deixou saudade. As marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2021 foram anunciadas para todo o Estado durante com uma semana intensa de programação e conteúdos sobre comunicação, marketing, visibilidade e valorização das marcas do mercado capixaba.

As marcas campeãs foram conhecidas por meio de filmes exibidos na grade de programação da TV Gazeta e outras plataformas, durante toda a semana. Diante do cenário da pandemia do covid-19, esse ano não foi possível entregar os prêmios de forma presencial para os ganhadores, mas um representante de cada marca teve a oportunidade de gravar um vídeo sobre a empresa e a premiação, mostrando seu troféu de marca mais lembrada, em um palco 3D montado especialmente para o evento.

Além disso, durante toda a semana grandes eventos on-line foram transmitidos na página especial de A Gazeta (agazeta.com.br/recall), sempre a partir das 16h, com a participação de especialistas de reconhecimento nacional: Luis Justo, CEO do Rock in Rio; Leonora Bardini, Diretora de Programação e Marketing da TV Globo; Giovanna Gomes, diretora de Marketing de OMO; Sérgio Valente, CMO Global da JBS; e João Branco, CMO do McDonald´s Brasil.

"Achei o formato do projeto Recall inovador e adequado ao momento. O evento trouxe conteúdos importantes sobre o mercado e o comportamento das marcas, além de shows e depoimentos dos ganhadores de cada categoria. Parabéns a todos os envolvidos e a Rede Gazeta pela inovação!" Carmem Lúcia Bomfim - Agência Exemplo Propaganda

PALESTRAS ESPECIAIS

A primeira palestra do evento, na segunda-feira (21), foi com Luis Justo, CEO do Rock in Rio. Com o tema “O Caso de Sucesso de Quem Empreende Sonhos”, ele contou sua experiência de 10 anos com o maior festival de música e entretenimento do mundo.

Depois de atuar no mercado financeiro e em uma consultoria multinacional, Luis Justo tornou-se aos 28 anos CEO da Osklen, liderando sua expansão e transformação em uma das mais respeitadas marcas de moda do mundo.

Dos palcos para a TV. Terça-feira (22) foi a vez de Leonora Bardini, diretora de Programação e Marketing da TV Globo, primeira mulher a assumir esse cargo na empresa. Com o tema “TV Globo em Sintonia com a Sociedade”, a palestra revelou que o processo de criação da empresa é baseado em muita pesquisa, conhecimento do seu público e acompanhamento dos movimentos sociais e culturais. Dessa forma, afirmou ela, a empresa se mantém conectada com a sociedade.

"O Recall Week é um modelo de evento extremamente relevante nesse mercado de constantes mudanças e adaptações em que vivemos. Um evento que oferece referências e debates absolutamente oportunos, atuais e muito ricos, com uma programação bem planejada e ótimos cases." Cilene Bassani - Agência Artcom

O terceiro dia (23) de Recall Week trouxe uma palestra com a diretora de Marketing de Omo, Giovanna Gomes. Com o tema ‘Quando uma marca pop se mescla na cultura pop do Brasil’, conhecemos cases de sucesso da empresa, com foco na última grande ação da marca: o patrocínio do Big Brother Brasil 21. Liderada por dois ex-BBS que ganharam o coração do público, Kayzar e Babu, a campanha gerou um aumento de 50% nas menções de OMO nas redes sociais.

Outra ação que também deu o que falar foi o famoso café da manhã no programa da apresentadora Ana Maria Braga, Mais Você. Nele, o eliminado do BBB da noite anterior conversava com a apresentadora sobre sua saída do programa e fazia uma análise dos participantes do reality. O “Café com o Eliminado” alavancou a audiência do programa às quartas (quando era exibido).

A palestra também contou com a participação de Flávio Franco, diretor de mídia da Initiative Mediabrands; e Ariana Romano, executiva de negócios da Globo, que falaram sobre o processo de criação da campanha.

Quinta-feira (24) contou com a presença do CMO Global da JBS, Sérgio Valente e sua palestra ‘A Copabilidade das Marcas’. Nesta metáfora, o copo é o potencial que uma marca pode ter e ser, e a água é a realidade que a marca e o negócio possuem hoje.

Sérgio explicou como o mundo migrou da experiência do uso do produto, para a experiência que o produto gera, a chamada “people experience”; de inovação e importância de se fazer uma boa campanha. Além disso, ressaltou que a estratégia de um negócio precisa ir além de uma campanha de Marketing, e ver o todo.

"Gostei muito do evento e da experiência. As palestras foram muito interessantes, com profissionais de renome, que agregaram ao meu conhecimento e geraram vários insights. Parabéns, Rede Gazeta, pela iniciativa e por estar sempre atualizada às tendências do mercado. " Raquel Rampon - Agência Prisma

O último dia de palestras (25), deu água na boca. João Branco, ou “João Branco do Méqui”, CMO do McDonald´s Brasil, falou sobre sua bem sucedida campanha “BBB no Méqui” que virou case de criatividade em Marketing.

A Festa do Pijama do McDonald´s no BBB 21 foi uma ação integrada de marketing para promover a Méqui Box na casa mais vigiada do Brasil e trouxe ótimos resultados nas redes sociais para a marca. Durante a festa, o McDonald's conquistou seis dos dez assuntos mais comentados do Twitter, incluindo a primeira colocação, e a busca pelos termos McDonald's e Méqui Box no Google apresentaram aumento significativo.

MERCHALIVE, NANDO REIS, CBN VITÓRIA E MUITO MAIS

Além das palestras, na quarta-feira (23), uma merchanlive falou sobre a importância do rádio e do aúdio e o processo de criação do jingle. Intitulada ‘Um bate papo sobre publicidade no rádio: do briefing ao jingle’, a live foi transmitida no Instagram da rádio Litoral e na página especial do Recall Week, a partir das 20h.

Participaram da conversa o diretor geral da Prósper Comunicação, Fernando Lisboa; e o diretor geral da REC, Marcos Ribeiro. A apresentação ficou por conta de Bruninho Andrade, locutor da rádio Litoral.

Durante toda a semana nas manhãs da rádio CBN Vitória, bate-papos sobre os temas foram abordados com convidados como Leonora Bardini, diretora de Programação e Marketing da TV Globo; Alexandre Pedroni, diretor do Sinapro-ES; e José Luiz Orrico, presidente do Instituto Futura Inteligência, responsável pela pesquisa do Recall de Marcas.

"O Recall Week deste ano promoveu uma semana de muito conteúdo e entretenimento, palestras ministradas por profissionais de peso e temas de muita relevância para o mercado publicitário. Além disso, nos proporcionou momentos de descontração e lazer com atrações musicais de primeira. Parabéns aos organizadores do evento!" Eduardo Mendonça - Agência Aquatro

As rádios da Rede Gazeta também participaram do evento com uma programação especial. No dia 21, abrindo a semana do Recall Week e para comemorar o Dia do Mídia, a rádio Mix Vitória promoveu a live-show do cantor Nando Reis, às 20h. Na sexta-feira (25), foi a vez da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, na rádio Litoral, também às 20h. Fechando a semana, no domingo (27), o programa Na Intimidade do Samba, apresentado por Wallace Menezes, recebeu convidados especiais como Emerson Xumbrega, Lajota e Dorca Nunes, às 11h, na rádio Gazeta FM.

REVISTA 29º RECALL DE MARCAS

Assim como no ano passado, também foi distribuída a revista da premiação, que traz uma pesquisa detalhada com o ranking de todas as marcas ganhadoras. A revista é um resumo do evento, com análises feitas pelos profissionais de marketing sobre o que as marcas têm feito para se manterem relevantes e na memória do público.

"Adoramos o Recall Week desse ano. A Revista Recall de Marcas é sempre muito aguardada por todos na agência. Alguns clientes nossos ganharam o primeiro lugar e isso é muito importante como base para o nosso trabalho. Parabéns aos organizadores! " Thiago Freitas - Agência Resultate

Além da versão impressa, a revista também está disponível para leitura e download no site do evento (agazeta.com.br/recall).

SOBRE A PESQUISA

O Recall de Marcas é uma pesquisa consolidada realizada com os consumidores do Espírito Santo em 78 segmentos e que serve de parâmetro da disputa mercadológica, indicando os desempenhos de cada marca. A metodologia usada para definir o público participante é a Critério Brasil, que mede o poder de compra da população.

"O Recall de Marcas é um dos projetos da Gazeta que é muito esperado pelas marcas e, principalmente, pelas agências, pois trata justamente do valor que cada marca possui neste nosso mercado capixaba. Foi uma semana importantíssima para compartilhar conhecimento e se inspirar para os novos desafios deste novo mundo que está sendo apresentado pós-pandemia. Que venham os próximos!" André Rodrigues - Agência Prósper Comunicação