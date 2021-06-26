Na Intimidade do Samba da rádio Gazeta FM tem edição especial neste domingo (27)

No próximo domingo (27), às 11h, o programa da Rádio Gazeta "Na Intimidade do Samba" receberá convidados especiais. O programa, apresentado pelo radialista, amante do bom e velho chorinho, Wallace Menezes, está no ar desde 2013, nas manhãs de domingo da rádio Gazeta. O evento também poderá ser visto na página especial do Recall Week.

Entre os convidados, está o sambista capixaba Emerson Xumbrega, cantor, compositor, intérprete e presidente da Independente de Boa Vista, escola de samba de Cariacica, bicampeã do carnaval de Vitória. Emerson já ganhou cinco vezes o prêmio de melhor intérprete do Carnaval de Vitória e sempre tem a oferecer o melhor do samba e do pagode em seus shows.

Outra presença confirmada é a do sambista capixaba Lajota, que é compositor, intérprete e o mais antigo puxador de samba-enredo de Vitória. O sambista também é o fundador da velha Guarda do Samba capixaba.

O terceiro convidado do programa especial do Na Intimidade do Samba é a cantora e compositora capixaba Dorcas Nunes, que faz um belo trabalho para divulgar a música do Espírito Santo.