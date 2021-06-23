Terceiro dia do Recall Week trouxe case de sucesso de Omo no BBB 21

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O terceiro dia de Recall Week trouxe uma palestra com a diretora de Marketing de Omo, Giovanna Gomes. Com o tema ‘Quando uma marca pop se mescla na cultura pop do Brasil', conhecemos cases de sucesso da empresa, com foco na última grande ação da marca: o patrocínio do Big Brother Brasil 21.

Logo no início, Giovanna aproveitou para agradecer ao povo capixaba, o prêmio do Recall de Marcas. “Estamos muito felizes de termos sido lembrados pela segunda vez pelo povo do Espírito Santo. Em nome da marca, eu queria agradecer a todos que lembraram da gente.”

Giovanna Gomes, diretora de Marketing de Omo. Crédito: Omo/Divulgação

A palestra também contou um pouco da história e mostrou alguns números da marca nesses mais de 60 anos. Omo está presente em 7 de cada 10 lares brasileiros e já faz parte da história do país.

Giovanna relembrou o lançamento de dois produtos da marca e suas campanhas. O primeiro foi junto ao clube do Corinthians, em 2018, para lançar o Omo Sports, produto focado em profissionais do esporte e praticantes de esporte em geral.

Nela, os profissionais do clube entraram em campo com uma camisa com uma tecnologia especial e assim que o suor dos jogadores começou a entrar em contato com o tecido, o nome do lava-roupas Omo Sports foi se revelando.

A outra ação foi feita para o lançamento de uma versão especial da marca para lavagem de roupas íntimas e biquínis. A ideia surgiu de uma pesquisa, que revelou que a maioria das mulheres faz a lavagem dessas peças durante o banho.

OMO NO BBB21

Mas a estrela do evento foi a ação durante o Big Brother Brasil deste ano. Liderada por 2 ex-BBS que ganharam o coração do público, Kayzar e Babu, a campanha foi idealizada para se manter no ar durante os 4 meses de programa. O primeiro já era um grande fã da marca, já o segundo foi escolhido pelo seu protagonismo no BBB20.

A campanha gerou um aumento de 50% nas menções de Omo nas redes sociais. “O brasileiro gosta do real, ele se sente representado pela TV brasileira, e o BBB é uma evolução disso. Sempre tem alguém com quem a gente se identifica ou que não gosta”, comentou Giovana.

Outra ação que também deu o que falar foi o famoso café da manhã no programa da apresentadora Ana Maria Braga, Mais Você. Nele, o eliminado do BBB da noite anterior, conversava com a apresentadora sobre sua saída do programa e fazia uma análise dos participantes do reality. “Foi a primeira vez que tivemos oportunidade de ver uma versão mais humanizada dos BBBs, onde eles puderam mostrar como são normalmente, fora do ambiente estressante do programa,” pontuou Flávio Franco, diretor de mídia da Initiative Mediabrands.

Ariana Romano, executiva de negócios da Globo, contou que o quadro nunca havia sido patrocinado antes, e que isso só foi possível, por se tratar de uma marca forte como Omo. “Foi a primeira vez que a gente transformou um produto editorial em um conteúdo comercial.” E deu certo. O “Café com o Eliminado” alavancou a audiência do programa às quartas (quando era exibido).

MERCHANLIVE

Ainda na quarta-feira, aconteceu a merchanlive ‘Um bate papo sobre publicidade no rádio: do briefing ao jingle’, sobre a importância do rádio e do aúdio, e o processo de criação do jingle. A transmissão aconteceu no Instagram da rádio Litoral e na página especial do Recall Week, a partir das 20h.

Participaram da conversa o diretor geral da Prósper Comunicação, Fernando Lisboa; e o diretor geral da REC, Marcos Ribeiro. A apresentação ficou por conta de Bruninho Andrade, locutor da rádio Litoral.

A live abordou curiosidades do meio, como funciona o processo de criação de um jingle para uma marca e como essas mensagens podem entrar na memória das pessoas, criando lembranças e, claro, trazendo resultado para os clientes e anunciantes que se utilizam dessa técnica.

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