Leonora Bardini foi a convidada do segundo dia do evento

Leonora Bardini, diretora de Programação e Marketing da TV Globo. Crédito: Crédito: Sergio Zalis/Globo/Divulgação.

O segundo dia do Recall Week trouxe uma palestra com Leonora Bardini, primeira mulher a assumir o cargo de diretora de Programação e Marketing da TV Globo.

Com o tema “TV Globo em Sintonia com a Sociedade”, Leonora fez uma apresentação sobre a sociedade brasileira; processo de criação; valores e número da empresa; e o que vem por aí na programação.

A palestra começou mostrando uma análise do momento atual do Brasil, através de números sobre desigualdade, renda, religião e perfil das famílias. “A gente faz TV para um Brasil muito diverso e é muito importante que a gente mantenha esse olhar calibrado”, comentou Leonora Bardini.

Outro dado revelado na pesquisa, é que o Brasil ficou mais ansioso depois da pandemia, e que 90% têm valores como família e fé como os mais importantes. O brasileiro também ficou mais consciente durante a pandemia, recorrendo a marcas que tem absoluta certeza de que podem confiar.

MUDANÇAS NA PANDEMIA

Durante a pandemia, houve uma maior demanda por conteúdo, e uma mudança no desejo do consumidor, que passou a exigir conteúdos que mexessem mais com as emoções. Marcas que souberam entender (e lidar) com essa demanda do público, ganharam mais importância na pandemia.

“É importante conhecer o seu consumidor e manter-se sempre atualizado, através de pesquisas e estudos”, revela Leonora. Outro ponto importante é manter uma ligação forte com seu público e se posicionar dentro do que é verdadeiro para aquela marca. “O público sabe o que é autêntico”, completa.

Aprofundar a relação com o consumidor, dialogar com ele também é vital para se manter vivo. Essa relação precisa ir além da simples compra do produto ou consumo de determinado conteúdo.

PROCESSO CRIATIVO

Leonora revelou como é o processo de criação na empresa. “Pesquisa é fundamental para qualquer processo de criação, usamos para todas as nossas decisões de conteúdo, programação e grade. Além disso, estamos sempre monitorando e acompanhando os movimentos sociais e culturais. Dessa forma a gente se mantém conectado com a sociedade.”

Ao final da apresentação, Leonora falou sobre algumas estreias para o segundo semestre de 2020, entre elas os títulos das novelas das 18h e 19h. Além disso, comentou sobre o Projeto Identidade, que exibe especiais sobre temas como Feminilidade, Orgulho LGBTQI+ e Melhor Idade.

CARREIRA

Leonora Bardini é formada em Comunicação Social e iniciou sua carreira na TV Globo em 2014, com trainee. Antes, já havia atuado em empresas de comunicação do Brasil e exterior. Na TV Globo, passou pelas áreas de programação do Rio e São Paulo, até chegar ao cargo de diretora de Conteúdo, em 2018.

Em setembro do ano passado, foi escolhida para liderar as equipes de programação e marketing, um time de mais de 100 pessoas em 5 capitais. Seu desafio é contribuir com a criação e execução de estratégias de programação e marketing da emissora.

RECALL DE MARCAS