Vencedores do 29° Recall de Marcas foram anunciados em evento ao vivo

Recall Week. Crédito: Divulgação.

Os vencedores da 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta foram anunciados ao público em geral, em um evento on-line, na tarde de hoje (21). Conduzida pela jornalista e âncora do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Fabíola de Paula, a premiação foi transmitida ao vivo no site especial de A Gazeta (agazeta.com.br/recall).

Diante do cenário da pandemia do covid-19, esse ano não foi possível entregar os prêmios de forma presencial para os ganhadores, mas um representante de cada marca teve a oportunidade de gravar um vídeo sobre a empresa e a premiação, mostrando seu troféu de marca mais lembrada, em um palco 3D montado especialmente para o evento.

Cada representante entrou em cena de forma individual e, após gravar sua participação, o local era higienizado antes da entrada do próximo gestor. O material será exibido durante toda a semana, nos intervalos da programação da TV Gazeta.

Além disso, até o dia 27, grandes eventos on-line serão transmitidos na página especial de A Gazeta, a partir das 16h, com a participação de especialistas de reconhecimento nacional. Será uma semana intensa de programação e conteúdos sobre comunicação, marketing, visibilidade e valorização das marcas do mercado capixaba.

EMPREENDENDO SONHOS

Luis Justo, CEO do Rock in Rio. Crédito: Divulgação.

Com o tema “O Caso de Sucesso de Quem Empreende Sonhos”, Luis Justo, CEO do Rock in Rio, abriu a semana de palestras. Durante cerca de 1h, ele contou sua experiência de 10 anos com o maior festival de música e entretenimento do mundo.

Depois de atuar no mercado financeiro e em uma consultoria multinacional, Luis Justo tornou-se aos 28 anos CEO da Osklen, liderando sua expansão e transformação em uma das mais respeitadas marcas de moda do mundo.

POCKET SHOW NANDO REIS

Para celebrar também o Dia do Mídia, a Rádio Mix Vitória promoveu uma live-show do cantor Nando Reis. A voz de sucessos como "All star" e "Relicário" foi o primeiro artista a se apresentar no Recall Week.