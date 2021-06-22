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Recall Week 2021

Vencedores do 29° Recall de Marcas foram anunciados em evento ao vivo

Evento premiou as marcas mais lembradas pelos capixabas em 2021

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 21:58

Jéssica Roscio Costa

Jéssica Roscio Costa

Publicado em 

21 jun 2021 às 21:58
recall week
Recall Week. Crédito: Divulgação.
Os vencedores da 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta foram anunciados ao público em geral, em um evento on-line, na tarde de hoje (21). Conduzida pela jornalista e âncora do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Fabíola de Paula, a premiação foi transmitida ao vivo no site especial de A Gazeta (agazeta.com.br/recall).
Veja o ranking das marcas mais lembradas na pesquisa
Diante do cenário da pandemia do covid-19, esse ano não foi possível entregar os prêmios de forma presencial para os ganhadores, mas um representante de cada marca teve a oportunidade de gravar um vídeo sobre a empresa e a premiação, mostrando seu troféu de marca mais lembrada, em um palco 3D montado especialmente para o evento.
Cada representante entrou em cena de forma individual e, após gravar sua participação, o local era higienizado antes da entrada do próximo gestor. O material será exibido durante toda a semana, nos intervalos da programação da TV Gazeta.
Confira fotos e vídeos dos ganhadores
Além disso, até o dia 27, grandes eventos on-line serão transmitidos na página especial de A Gazeta, a partir das 16h, com a participação de especialistas de reconhecimento nacional. Será uma semana intensa de programação e conteúdos sobre comunicação, marketing, visibilidade e valorização das marcas do mercado capixaba.

EMPREENDENDO SONHOS

Luis Justo, CEO do Rock in Rio. Crédito: Divulgação.
Com o tema “O Caso de Sucesso de Quem Empreende Sonhos”, Luis Justo, CEO do Rock in Rio, abriu a semana de palestras. Durante cerca de 1h, ele contou sua experiência de 10 anos com o maior festival de música e entretenimento do mundo.
Depois de atuar no mercado financeiro e em uma consultoria multinacional, Luis Justo tornou-se aos 28 anos CEO da Osklen, liderando sua expansão e transformação em uma das mais respeitadas marcas de moda do mundo.

POCKET SHOW NANDO REIS

Para celebrar também o Dia do Mídia, a Rádio Mix Vitória promoveu uma live-show do cantor Nando Reis. A voz de sucessos como "All star" e "Relicário" foi o primeiro artista a se apresentar no Recall Week.
Nesta sexta-feira (25), será a vez do sertanejo subir ao palco virtual do Recall de Marcas, com a dupla Diego & Victor Hugo, com transmissão da página do Recall e no Youtube da rádio Litoral. Já no domingo, o programa da Rádio Gazeta “Na Intimidade do Samba”, apresentado por Wallace Menezes, receberá convidados especiais como Emerson Xumbrega, Lajota e Dorca Nunes, às 11h, com transmissão na emissora e na página do evento.
Acesse aqui e baixe a revista Recall de Marcas Rede Gazeta

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