Vencedores do 29° Recall de Marcas foram anunciados em evento ao vivo

Os vencedores da 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta foram anunciados ao público em geral, em um evento on-line, na tarde de hoje (21). Conduzida pela jornalista e âncora do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Fabíola de Paula, a premiação foi transmitida ao vivo no site especial de A Gazeta (agazeta.com.br/recall).
Diante do cenário da pandemia do covid-19, esse ano não foi possível entregar os prêmios de forma presencial para os ganhadores, mas um representante de cada marca teve a oportunidade de gravar um vídeo sobre a empresa e a premiação, mostrando seu troféu de marca mais lembrada, em um palco 3D montado especialmente para o evento.
Cada representante entrou em cena de forma individual e, após gravar sua participação, o local era higienizado antes da entrada do próximo gestor. O material será exibido durante toda a semana, nos intervalos da programação da TV Gazeta.
Além disso, até o dia 27, grandes eventos on-line serão transmitidos na página especial de A Gazeta, a partir das 16h, com a participação de especialistas de reconhecimento nacional. Será uma semana intensa de programação e conteúdos sobre comunicação, marketing, visibilidade e valorização das marcas do mercado capixaba.
EMPREENDENDO SONHOS
Com o tema “O Caso de Sucesso de Quem Empreende Sonhos”, Luis Justo, CEO do Rock in Rio, abriu a semana de palestras. Durante cerca de 1h, ele contou sua experiência de 10 anos com o maior festival de música e entretenimento do mundo.
Depois de atuar no mercado financeiro e em uma consultoria multinacional, Luis Justo tornou-se aos 28 anos CEO da Osklen, liderando sua expansão e transformação em uma das mais respeitadas marcas de moda do mundo.
POCKET SHOW NANDO REIS
Para celebrar também o Dia do Mídia, a Rádio Mix Vitória promoveu uma live-show do cantor Nando Reis. A voz de sucessos como "All star" e "Relicário" foi o primeiro artista a se apresentar no Recall Week.
Nesta sexta-feira (25), será a vez do sertanejo subir ao palco virtual do Recall de Marcas, com a dupla Diego & Victor Hugo, com transmissão da página do Recall e no Youtube da rádio Litoral. Já no domingo, o programa da Rádio Gazeta “Na Intimidade do Samba”, apresentado por Wallace Menezes, receberá convidados especiais como Emerson Xumbrega, Lajota e Dorca Nunes, às 11h, com transmissão na emissora e na página do evento.