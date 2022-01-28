Skank chega com turnê de despedida, em Guarapari, nesta sexta-feira (28)

Shows
SKANK - Turnê de despedida
Com Marcelo Falcão e Jopin. A partir das 21h, no P12 PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI. Ingressos: R$ 300 (inteira/ lote 4). À venda no site lebillet.com.br. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306, Guarapari.
Sudário
A partir das 22h, no Matrix Music Hall. Ingressos: R$ 20 (meia/ pista lote 1); R$ 40 (meia/ vip); R$ 30 (meia/ casadinha). À venda no site lebillet.com.br. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
Exposição “Black is Beautiful”
Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.
Verão Viva Praça do Papa
Sexta Pop, com o Melhor do Pop Nacional. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Douglas Richa
A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Mahat
A partir das 20h30, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Victor Matias
A partir das 22h30, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Kantaê
Palco liberado para o público soltar a voz, valendo prêmio especial. A partir das 22h30, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15.
Aniversário da G.R.C.E.S Unidos de Jucutuquara
Encontro Corujal. A partir das 19h, no Bar do Ceará. Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória.
Arena de Verão de Vila Velha
Arena montada na Praia da Costa. Reta da Avenida Champagnat, Vila Velha. A partir das 17h, Jogo Trilha da Moqueca. Entrada franca.
Buzzina
Com Samantha Brocks. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Fluente Culture Hits
Long Set com Nytiza Hakikoko. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingresos: R$ 30, à venda no site sympla.com.br
Zé Geraldo
A partir das 19h, no Espaço Chico Bento Manguinhos. Av. Des. Cassiano Castelo, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 50, à venda no site superticket.com.br.
35ª Festa do Tomate
Festa de abertura com desfile cultural para eleger a nova Rainha e Princesas. A partir das 23h45, no Tomatão. Av. Nelson Mieis, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 45, à venda no site superticket.com.br