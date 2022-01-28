Agenda

Skank chega com turnê de despedida, em Guarapari, nesta sexta-feira (28)

Show promete marcar o início do fim de semana capixaba com muita música. Veja esse e outras opções para "sextar"
Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 17:58

Shows

SKANK - Turnê de despedida

Com Marcelo Falcão e Jopin. A partir das 21h, no P12 PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI. Ingressos: R$ 300 (inteira/ lote 4). À venda no site lebillet.com.br. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306, Guarapari.

Sudário

A partir das 22h, no Matrix Music Hall. Ingressos: R$ 20 (meia/ pista lote 1); R$ 40 (meia/ vip); R$ 30 (meia/ casadinha). À venda no site lebillet.com.br. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.

Exposição “Black is Beautiful”

Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.

Verão Viva Praça do Papa

Sexta Pop, com o Melhor do Pop Nacional. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Douglas Richa

A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Mahat

A partir das 20h30, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Victor Matias

A partir das 22h30, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Kantaê

Palco liberado para o público soltar a voz, valendo prêmio especial. A partir das 22h30, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15.

Aniversário da G.R.C.E.S Unidos de Jucutuquara

Encontro Corujal. A partir das 19h, no Bar do Ceará. Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória.

Arena de Verão de Vila Velha

Arena montada na Praia da Costa. Reta da Avenida Champagnat, Vila Velha. A partir das 17h, Jogo Trilha da Moqueca. Entrada franca.

Buzzina

Com Samantha Brocks. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

Fluente Culture Hits

Long Set com Nytiza Hakikoko. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingresos: R$ 30, à venda no site sympla.com.br 

Zé Geraldo

A partir das 19h, no Espaço Chico Bento Manguinhos. Av. Des. Cassiano Castelo, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 50, à venda no site superticket.com.br.

35ª Festa do Tomate

Festa de abertura com desfile cultural para eleger a nova Rainha e Princesas. A partir das 23h45, no Tomatão. Av. Nelson Mieis, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 45, à venda no site superticket.com.br

