O fim das plaquinhas “Não aceitamos Banescard!” está próximo

O processo de substituição dos cartões Banescard para os novos cartões Banescard Visa vai ser concluído no segundo semestre deste ano. A ação alcança cerca de 500 mil clientes. A bandeira própria do Banestes, o Banescard, foi lançada em março de 2008. A expectativa é de que nos próximos 10 anos o Banestes tenha um receita adicional de R$ 1 bilhão com o Banescard Visa.