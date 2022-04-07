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Leonel Ximenes

O fim das plaquinhas “Não aceitamos Banescard!” está próximo

Ele será substituído, como bandeira de cartão, e em seu lugar o banco do Estado vai se associar a uma marca aceita no mundo todo

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 16:09

Públicado em 

07 abr 2022 às 16:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Os novos cartões com a bandeira Banescard/Visa
Os novos cartões com a bandeira Banescard/Visa Crédito: Divulgação
Segundo o Banestes, é o fim das plaquinhas “Não aceitamos Banescard!”. O “cartão mais rejeitado do Espírito Santo”, como muita gente costuma brincar nas redes sociais, vai ser extinto, como bandeira de cartão, e em seu lugar o banco do Estado vai lançar o Banescard Visa. “É um momento histórico para todos os capixabas”, afirma a instituição financeira estadual.
O novo cartão, de acordo com a assessoria do Banestes, será aceito em mais de 100 milhões de estabelecimentos, no Brasil e no mundo. Os cartões Banescard com a bandeira Visa começarão a ser distribuídos aos clientes do banco a partir deste mês. Os clientes não precisarão solicitar a troca. Os novos cartões serão emitidos automaticamente e enviados gradativamente à residência cadastrada dos usuários.
O processo de substituição dos cartões Banescard para os novos cartões Banescard Visa vai ser concluído no segundo semestre deste ano. A ação alcança cerca de 500 mil clientes. A bandeira própria do Banestes, o Banescard, foi lançada em março de 2008. A expectativa é de que nos próximos 10 anos o Banestes tenha um receita adicional de R$ 1 bilhão com o Banescard Visa.
O lançamento será feito com pompa e circunstância no próximo dia 19, às 19h30, num cerimonial de Vitória com a presença do governador Renato Casagrande (PSB) e do presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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