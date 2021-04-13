Banestes devolve os R$ 125 mil roubados de Câmara no interior do ES

Não durou nem 15 dias o prejuízo que a Câmara de Vereadores de Dores do Rio Preto sofreu ao ter R$ 125,7 mil desviados da sua conta-corrente por um suposto hacker. Nesta terça-feira (13), o Banestes
devolveu todo o dinheiro roubado daquele Legislativo no dia 30 de março.
O banco do Estado, que detém a conta da Câmara da cidade do Caparaó, não quis revelar detalhes da operação, alegando confidencialidade. “A equipe de Segurança do Banestes está seguindo o protocolo de apuração da situação, conforme os critérios estabelecidos pelos órgãos competentes”, diz nota enviada à coluna pela assessoria do banco.
Segundo a instituição financeira, o suposto crime foi enviado para investigação da Polícia Federal
: “Respeitando os procedimentos de sigilo bancário, informamos que o caso já foi encaminhado para a Polícia Federal, no âmbito do Projeto Tentáculos, de acordo com o convênio com a Febraban, do qual o Banestes é signatário”.
Segundo a coluna informou em primeira mão
, o dinheiro desviado seria utilizado para o pagamento de vereadores e servidores da Casa na folha de março. O crime aconteceu entre meio-dia e 13h do dia 30, mas só foi percebido no dia 31, pela manhã, quando a contadora da Câmara foi verificar a conta do Legislativo.
O bandido conseguiu fazer quatro operações. Ele transferiu R$ 20 mil através de um TED (Transferência Eletrônica Disponível) e realizou três operações bancárias por meio do DUA (Documento Único de Arrecadação), no valor de R$ 35.250, cada uma. O valor exato roubado pelo hacker foi de R$ 125.750,00.
A conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto ficou zerada. O bandido só não conseguiu desviar R$ 30 mil que estavam aplicados em um investimento. O salário dos vereadores de Dores é de R$ 3,6 mil (bruto); líquido, em torno de R$ 3,1 mil. A folha salarial é de R$ 53.557,00.
Segundo a coluna apurou, o salário de março só foi pago porque a prefeitura adiantou o duodécimo de abril da Câmara de Vereadores. Na folha de abril, não será necessário mais que o Executivo faça o repasse ao Legislativo.