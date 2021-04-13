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Leonel Ximenes

Banestes devolve os R$ 125 mil roubados de Câmara no interior do ES

Desvio aconteceu no dia 30 de março, mas só foi percebido no dia seguinte, pela contadora da Casa

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 15:50

Públicado em 

13 abr 2021 às 15:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O suposto hacker deixou zerada a conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto
O suposto hacker deixou zerada a conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação
Não durou nem 15 dias o prejuízo que a Câmara de Vereadores de Dores do Rio Preto sofreu ao ter R$ 125,7 mil desviados da sua conta-corrente por um suposto hacker. Nesta terça-feira (13), o Banestes devolveu todo o dinheiro roubado daquele Legislativo no dia 30 de março.
Banestes devolve os 125 mil de reais roubados de Câmara no interior do ES
O banco do Estado, que detém a conta da Câmara da cidade do Caparaó, não quis revelar detalhes da operação, alegando confidencialidade. “A equipe de Segurança do Banestes está seguindo o protocolo de apuração da situação, conforme os critérios estabelecidos pelos órgãos competentes”, diz nota enviada à coluna pela assessoria do banco.
Segundo a instituição financeira, o suposto crime foi enviado para investigação da Polícia Federal: “Respeitando os procedimentos de sigilo bancário, informamos que o caso já foi encaminhado para a Polícia Federal, no âmbito do Projeto Tentáculos, de acordo com o convênio com a Febraban, do qual o Banestes é signatário”.
Segundo a coluna informou em primeira mão, o dinheiro desviado seria utilizado para o pagamento de vereadores e servidores da Casa na folha de março. O crime aconteceu entre meio-dia e 13h do dia 30, mas só foi percebido no dia 31, pela manhã, quando a contadora da Câmara foi verificar a conta do Legislativo.
O bandido conseguiu fazer quatro operações. Ele transferiu R$ 20 mil através de um TED (Transferência Eletrônica Disponível) e realizou três operações bancárias por meio do DUA (Documento Único de Arrecadação), no valor de R$ 35.250, cada uma. O valor exato roubado pelo hacker foi de R$ 125.750,00.

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A conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto ficou zerada. O bandido só não conseguiu desviar R$ 30 mil que estavam aplicados em um investimento. O salário dos vereadores de Dores é de R$ 3,6 mil (bruto); líquido, em torno de R$ 3,1 mil. A folha salarial é de R$ 53.557,00.
Segundo a coluna apurou, o salário de março só foi pago porque a prefeitura adiantou o duodécimo de abril da Câmara de Vereadores. Na folha de abril, não será necessário mais que o Executivo faça o repasse ao Legislativo.
Não é a primeira vez que um Poder é alvo de hackers em Dores do Rio Preto. Em dezembro de 2019, a conta da prefeitura foi invadida e o criminoso conseguiu sacar cerca de R$ 1,5 milhão. O dinheiro, posteriormente, também foi devolvido integralmente pelo Banestes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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