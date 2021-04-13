Banestes devolve os R$ 125 mil roubados de Câmara no interior do ES

O suposto hacker deixou zerada a conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação

Não durou nem 15 dias o prejuízo que a Câmara de Vereadores de Dores do Rio Preto sofreu ao ter R$ 125,7 mil desviados da sua conta-corrente por um suposto hacker. Nesta terça-feira (13), o Banestes devolveu todo o dinheiro roubado daquele Legislativo no dia 30 de março.

Your browser does not support the audio element. Banestes devolve os 125 mil de reais roubados de Câmara no interior do ES

O banco do Estado, que detém a conta da Câmara da cidade do Caparaó, não quis revelar detalhes da operação, alegando confidencialidade. “A equipe de Segurança do Banestes está seguindo o protocolo de apuração da situação, conforme os critérios estabelecidos pelos órgãos competentes”, diz nota enviada à coluna pela assessoria do banco.

Segundo a instituição financeira, o suposto crime foi enviado para investigação da Polícia Federal : “Respeitando os procedimentos de sigilo bancário, informamos que o caso já foi encaminhado para a Polícia Federal, no âmbito do Projeto Tentáculos, de acordo com o convênio com a Febraban, do qual o Banestes é signatário”.

Segundo a coluna informou em primeira mão , o dinheiro desviado seria utilizado para o pagamento de vereadores e servidores da Casa na folha de março. O crime aconteceu entre meio-dia e 13h do dia 30, mas só foi percebido no dia 31, pela manhã, quando a contadora da Câmara foi verificar a conta do Legislativo.

O bandido conseguiu fazer quatro operações. Ele transferiu R$ 20 mil através de um TED (Transferência Eletrônica Disponível) e realizou três operações bancárias por meio do DUA (Documento Único de Arrecadação), no valor de R$ 35.250, cada uma. O valor exato roubado pelo hacker foi de R$ 125.750,00.

A conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto ficou zerada. O bandido só não conseguiu desviar R$ 30 mil que estavam aplicados em um investimento. O salário dos vereadores de Dores é de R$ 3,6 mil (bruto); líquido, em torno de R$ 3,1 mil. A folha salarial é de R$ 53.557,00.