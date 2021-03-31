Criminoso invade conta e rouba todo o dinheiro de Câmara no ES

Parte do dinheiro roubado pelo criminoso seria usado no pagamento de março de vereadores e servidores Crédito: Divulgação

Um hacker conseguiu invadir a conta-corrente da Câmara de Municipal de Dores do Rio Preto e conseguiu roubar R$ 125 mil, dinheiro que seria utilizado para o pagamento de vereadores e servidores da Casa na folha de março. O roubo já foi denunciado à Polícia Civil e ao Banestes, que detém a conta da Casa.

O crime aconteceu entre meio-dia e 13h desta terça-feira (30), mas só foi percebido nesta quarta (31), pela manhã, quando a contadora da Câmara foi verificar a conta do Legislativo municipal.

O bandido conseguiu fazer quatro operações. Ele transferiu R$ 20 mil através de um TED (Transferência Eletrônica Disponível) e realizou três operações bancárias por meio do DUA (Documento Único de Arrecadação), no valor de R$ 35.250, cada uma. O valor exato roubado pelo hacker foi de R$ 125.750,00.

A conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto ficou zerada. O bandido só não conseguiu desviar R$ 20 mil que estavam aplicados em um investimento. O salário dos vereadores de Dores é de R$ 3,6 mil (bruto); líquido, em torno de R$ 3,1 mil. A folha salarial é de R$ 53.557,00.

“Nosso advogado já está em contato com o Banestes . É lamentável o que aconteceu, ficamos numa situação difícil porque é recurso público e que seria utilizado para o pagamento da folha salarial”, lamentou o vereador ngelo Nunes Otaviano (PSB), presidente da Câmara.