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Leonel Ximenes

Criminoso invade conta e rouba todo o dinheiro de Câmara no ES

Hacker desviou R$ 125 mil do Legislativo; parte desse recurso seria utilizado na folha de pagamento de março

Publicado em 31 de Março de 2021 às 10:23

Públicado em 

31 mar 2021 às 10:23
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Parte do dinheiro roubado pelo criminoso seria usado no pagamento de março de vereadores e servidores
Parte do dinheiro roubado pelo criminoso seria usado no pagamento de março de vereadores e servidores Crédito: Divulgação
Um hacker conseguiu invadir a conta-corrente da Câmara de Municipal de Dores do Rio Preto e conseguiu roubar R$ 125 mil, dinheiro que seria utilizado para o pagamento de vereadores e servidores da Casa na folha de março. O roubo já foi denunciado à Polícia Civil e ao Banestes, que detém a conta da Casa.
O crime aconteceu entre meio-dia e 13h desta terça-feira (30), mas só foi percebido nesta quarta (31), pela manhã, quando a contadora da Câmara foi verificar a conta do Legislativo municipal.
O bandido conseguiu fazer quatro operações. Ele transferiu R$ 20 mil através de um TED (Transferência Eletrônica Disponível) e realizou três operações bancárias por meio do DUA (Documento Único de Arrecadação), no valor de R$ 35.250, cada uma. O valor exato roubado pelo hacker foi de R$ 125.750,00.
A conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto ficou zerada. O bandido só não conseguiu desviar R$ 20 mil que estavam aplicados em um investimento. O salário dos vereadores de Dores é de R$ 3,6 mil (bruto); líquido, em torno de R$ 3,1 mil. A folha salarial é de R$ 53.557,00.

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“Nosso advogado já está em contato com o Banestes. É lamentável o que aconteceu, ficamos numa situação difícil porque é recurso público e que seria utilizado para o pagamento da folha salarial”, lamentou o vereador ngelo Nunes Otaviano (PSB), presidente da Câmara.
Não é a primeira vez que um Poder é alvo de hackers em Dores do Rio Preto, no Caparaó. Em dezembro de 2019, a conta da prefeitura foi invadida e o criminoso conseguiu sacar cerca de R$ 1,7 milhão. O dinheiro, posteriormente, foi devolvido integralmente pelo Banestes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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