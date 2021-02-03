PF faz operação no ES contra ação de hacker para roubar contas bancárias

Dinheiro apreendido na Operação Creeper Crédito: Polícia Federal/Divulgação

O autor intelectual dos golpes é um programador de cerca de 32 anos de idade, morador de Cachoeiro de Itapemirim. Ele é responsável por desenvolver um malware (vírus) utilizado para ataques de pishing – em que uma mensagem chamativa e convincente é utilizada para convencer a vítima a clicar em um link, e até fornecer algumas informações pessoais. Esse vírus também permitia ao programador acessar remotamente, ou, em outras palavras, espionar o celular ou computador da vítima, e, a partir dali, obter acesso às contas bancárias acessadas por internet banking.

De posse das informações, ele passava um relatório para terceiros, que retiravam o dinheiro das contas que julgassem mais interessantes. Esse dinheiro era transferido para outras contas e usado, inclusive, para comprar bitcoins no exterior. A maior parte dos recursos voltava então ao autor do golpe, por meio de lavagem de dinheiro.

O programador é considerado um dos maiores hackers do país, e é suspeito também de vender o malware para outras organizações criminosas, com menos expertise em tecnologia.

Na manhã desta quarta-feira, a PF apreendeu quantias que podem variar entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões, segundo estimativa. Porém, até então, o prejuízo total causado ao longo dos anos é imensurável.

A investigação teve início no ano passado, e os primeiros indícios de fraude datam de 2015, quando contas de clientes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil tiveram dinheiro subtraído por meio do golpe. Após a investigação, a PF identificou que o grupo também aplicava as fraudes em outros bancos.

O hacker foi preso em flagrante nesta manhã, durante a operação. A prisão, entretanto, não ocorreu em função dos golpes, e sim de anabolizantes importados ilegalmente, que foram encontrados em sua residência.

Outras quatro pessoas estão sendo investigadas por envolvimento na fraude: três no Espírito Santo, e uma na capital paulista. Os investigados vão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto, furto qualificado (mediante fraude), associação criminosa e lavagem de dinheiro.